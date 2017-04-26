Украина: земельный вопрос грозит политическим землетрясением

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения потеряет силу в конце текущего года, а соответствующий закон Верховная Рада должна принять к концу мая. Земля пойдет с молотка. Это произойдет, если правительство выполнит условия Международного валютного фонда.

"Для содействия реализации потенциала роста в Украине остается важной либерализация рынка земли, в том числе продажа земель сельскохозяйственного назначения", – говорится в меморандуме с МВФ.

Сообщается, что уже "создали рабочую группу с участием соответствующих министерств, которые в сотрудничестве со Всемирным банком разработают законопроект для того, чтобы открыть рынок земли и разрешить продажу земли в надлежащих мерах".

"Утверждение Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения ожидается к концу мая 2017, что позволит действующему мораторию на продажу земель сельскохозяйственного назначения потерять силу с конца 2017 года, позволяя таким образом продажу земли, которая находится в государственной и частной собственности, сразу же после этого. Мы также запустим кампанию по информированию общественности, чтобы разъяснить преимущества этой реформы", – говорится в документе.

Напомним, в октябре Верховная Рада Украины продлила действующий с 2001-го года мораторий на продажу земель сельхозназначения до 2018 года на том основании, что законодательство пока не готово к внедрению земельного рынка.

Шанс вырваться из бедности?

Требование отменить мораторий на продажу земли (и готовность власти его выполнить) вызывает и в украинском обществе, и в политикуме острые дискуссии. Сторонники реформы уверяют: это шанс для украинцев вырваться из бедности.

Лидер Аграрной партии Украины экономист Виталий Скоцик напомнил в своем блоге на портале издания "Левый берег", что аграрный сектор дает стране каждый второй доллар из валютной выручки, "треть ВВП по итогам прошлого года так или иначе была связана с аграрным сектором и смежными производствами".

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По его мнению, после потери промышленных предприятий на востоке Украины именно от этих показателей зависит возможность "получить кредиты от МВФ и не допустить роста безработицы, снижения зарплат и покупательной способности украинцев".

Скоцик указал, что украинская земля при разумном использовании может дать более 500 миллиардов долларов капитализации, что позволит получить ресурс для развития всей экономики.

Есть, по его словам, и "большие угрозы" при реализации реформы: во-первых, развитый мир не хочет, чтобы Украина стала сильным конкурентом.

Во-вторых, "местным "феодалам" удобнее держать на "коротком поводке" бедных людей, которые способны работать за бесценок и продавать сырье и полуфабрикаты". По мнению Скоцика, "это одна из главных причин, почему простой украинец выступает категорически против продажи земли…".

…И шанс потерять всё

Действительно, в народе идея продажи земля, мягко говоря, не пользуется большой популярностью. И политики об этом прекрасно знают.

Премьер-министр Владимир Гройсман осенью 2016 года говорил в интервью УНИАН, что в случае снятия запретов на продажу земли есть опасность: скупить всю землю страны "смогут 10 семей", а потому нужно "создать абсолютно прозрачные правила игры, с которыми могут согласиться, в том числе, и собственники земли".

Созданы ли такие правила? Премьер теперь заявляет, что продажу земли могут разрешить, но – только гражданам Украины.

Однако эти заверения мало кого успокаиваю. Нардеп, председатель парламентского комитета по правам человека, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала "112 Украина", что его политическая сила выйдет на улицы, но не допустит продажи земли "ворам и олигархам".

Политик напомнил, что в стране осталось 12 миллионов га государственной земли, и он предлагает "распаевать ее всю немедленно". По словам Рабиновича, получится по 30 соток на каждого гражданина, можно эти землю обрабатывать или сдать в земельный банк – тогда "семья на каждого человека получает примерно 3000 долларов", и это будет огромный толчок для экономики.

"Надо повышать покупательную способность населения, вкладывать в экономику. А они вообще не понимают этого, забирают у пенсионеров последнее. Это система воровского капитализма", – сказал Рабинович, добавив, что, по его мнению, Украине "нужен нормальный капитализм, западный, швейцарского типа".

Будет политическое землетрясение

Легким решение земельного вопроса в любом случае не будет. Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко уже объявила об инициировании общенационального референдума по вопросу о бессрочном запрете продажи земли.

По словам политика, партия обратилась к депутатам советов всех уровней, во всех регионах идет сбор подписей. К этой инициативе присоединились партия "Свобода" и фермерская ассоциация.

Тимошенко напомнила, что Украина заняла первое место в Европе по уровню коррупции и вошла в "десятку" беднейших стран мира.

"На фоне… сползания страны в неконтролируемый хаос разворачивается огромная афера, которую организуют и проводят президент, премьер-министр и их большинство в Верховной Раде. Это авантюра по продаже сельскохозяйственной земли", – заявила Тимошенко, чьи слова приводит пресс-служба партии.

По ее словам, "на скупке и перепродаже земли в Украине могут заработать 3,5 триллиона евро – это объем внутреннего валового продукта Украины за 40 лет".

Ранее лидер "Батькивщины" заявляла, что украинский олигархат уже скупил всю страну, а снятие моратория на продажу земли позволит легализовать скупленные земли (и затем перепродать их)…

ЦИК во вторник приняла к рассмотрению пакет документов о составе инициативной группы по "земельному" референдуму. Впрочем, Тимошенко допускает, что на ЦИК будет оказываться давление ("в том числе со стороны крупнейшего латифундиста Украины – президента Порошенко") с целью недопущения проведения референдума.