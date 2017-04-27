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    Фотоленты

    Фотоитоги 27 апреля: разрушение памятника УПА, "Марш гнева" в Париже, тренировки Кличко и Джошуа

    (обновлено: )38
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Акция протеста полицейских в Париже
    Открытая тренировка в Лондоне. Джошуа vs. Кличко
    Открытие нового сквера возле международного выставочного центра к песенному конкурсу Евровидение-2017
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Болельщики на матче Динамо - Шахтер
    Перформанс у памятника Щорсу в Киеве
    Всемирно известный танцор и актер Михаил Барышников во время получения латвийского гражданства в Риге, Латвия
    Члены французской ультраправой партии Фронт национального молодежного движения клеят плакаты с французским кандидатом в президенты Марин Ле Пен
    Энтони Джошуа и Владимир Кличко во время совместной пресс-конференции в штаб-квартире Sky в Лондоне
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    portalprzemyski.pl
    Акция протеста полицейских в Париже
    Сотрудники правоохранительных органов Парижа во время национальной манифестации полицейских "Марш гнева", в ходе которой полицейские призывают кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от Национального фронта и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда. Демонстранты проследовали на Елисейские поля, чтобы возложить цветы к месту теракта 20 апреля 2017 года, в результате которого был убит один полицейский.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытая тренировка в Лондоне. Джошуа vs. Кличко
    vk.com/klitschko_brothers_com
    Открытие нового сквера возле международного выставочного центра к песенному конкурсу Евровидение-2017
    Открытие нового сквера возле международного выставочного центра к песенному конкурсу Евровидение-2017
    УНИАН
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина
    Болельщики на матче Динамо - Шахтер
    Болельщики на матче "Динамо" - "Шахтер"
    "Чемпион"
    Перформанс у памятника Щорсу в Киеве
    Перформанс у памятника Щорсу в Киеве
    mitec.ua
    Всемирно известный танцор и актер Михаил Барышников во время получения латвийского гражданства в Риге, Латвия
    Всемирно известный танцор и актер Михаил Барышников во время получения латвийского гражданства в Риге, Латвия
    Ilmars ZNOTINS / AFP
    Члены французской ультраправой партии Фронт национального молодежного движения клеят плакаты с французским кандидатом в президенты Марин Ле Пен
    Члены французской ультраправой партии Фронт национального молодежного движения клеят плакаты с французским кандидатом в президенты Марин Ле Пен.
    PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP
    Энтони Джошуа и Владимир Кличко во время совместной пресс-конференции в штаб-квартире Sky в Лондоне
    Энтони Джошуа и Владимир Кличко во время совместной пресс-конференции в штаб-квартире Sky в Лондоне
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

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    Разбор памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи

    Активисты и представители польских националистических организаций в среду полностью разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.

    Смотрите также: Украина — Польша. Разрушение памятника УПА под Перемышлем

    Сотрудники правоохранительных органов Парижа провели "Марш гнева", в ходе которого призвали кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от "Национального фронта" и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда.

    Смотрите также: "Марш гнева" в Париже: полиция выдвинула требования Ле Пен и Макрону

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