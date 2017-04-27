Фотоитоги 27 апреля: разрушение памятника УПА, "Марш гнева" в Париже, тренировки Кличко и Джошуа

Активисты и представители польских националистических организаций в среду полностью разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.
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Сотрудники правоохранительных органов Парижа провели "Марш гнева", в ходе которого призвали кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен от "Национального фронта" и Эммануэля Макрона от движения "Вперед" значительно улучшить условия труда.
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