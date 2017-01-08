Археологи обнаружили древнее городище в грузинском регионе Кахети

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Археологи обнаружили в восточном грузинском регионе Кахети древнее городище площадью около 2,5 гектара, сообщает агентство Sputnik-Грузия со ссылкой на Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии.

Археологи установили, что застройка городища в Сигнахском районе осуществлялась из сырцового кирпича. Стены некоторых построек толщиной более 1 метра, и на них явно видны следы сильного пожара. Часть построек имеет округлую форму.

На месте также обнаружили фрагменты древней штукатурки, глиняной посуды, окрашенной красной краской, и точильные камни.

Исследование нового городища начнется в 2017 году. Лишь после этого станет известно, к какому периоду оно относится.

Помимо городища археологи также обнаружили курган бронзового века, который, по предварительной оценке, намного больше всех курганов, обнаруженных ранее в Восточной Грузии. Курган круглой формы диаметром 115 метров и высотой 20 метров.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в исторической области Верхний Египет древний египетский город и кладбище, созданные, по мнению специалистов, в 5316 году до нашей эры.