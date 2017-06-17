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    Культура

    В Эфиопии археологи нашли древний "город великанов"

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    Как сообщается, раньше о местности, где нашли город Харла, ходили предания о том, что там обитают великаны, из-за зданий, построенных из крупных каменных блоков.
    Руины мечети XII века в Эфиопии
    BBC

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. На востоке Эфиопии команда британских археологов обнаружила забытый город Харла, построенный в Х веке до нашей эры, об этом передает ВВС.

    Археологи нашли древнее городище в грузинском регионе Кахети
    канал georgianheritage в
    Археологи обнаружили древнее городище в грузинском регионе Кахети

    Внутри города обнаружена мечеть XII века. Когда-то Харла считался городом великанов, утверждают археологи.

    Город Харла был региональным ремесленным и торговым центром, рассказывает профессор Тимоти Инсолл из Эксетерского университета в Британии. По его словам, ремесленники города специализировались на изготовлении бижутерии и ювелирных изделий.

    "Население Харлы было смешанным и состояло из иностранцев и местных, которые вели торговлю с другими странами региона Красного моря, Индийского океана и возможно даже Аравийского залива. Обнаруженные артефакты были привезены в город с Мадагаскара, Мальдивских островов, из Йемена и Китая. В ходе раскопок обнаружили множество цветных камней и остатков бус. Это открытие переворачивает наше представление о торговле в этой забытой археологами части Эфиопии", — говорит профессор Инсолл.

    Раньше о местности, где нашли город, ходили предания о том, что там обитают гиганты, из-за зданий, построенных из крупных каменных блоков.

    "Мы это, конечно, опровергли, но по-моему нам не верят", — говорит профессор Инсолл об этой местной легенде.

    В заявлении команды археологов говорится, что они планируют провести анализ примерно 300 тел с местного кладбища, чтобы узнать, что ели захороненные в древности люди. Раскопки продолжатся в следующем году.

    Ранее сообщалось, что в Египте археологи нашли сразу 17 мумий в подземной усыпальнице в местечке Туна-эль-Габаль провинции Минья.

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