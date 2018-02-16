Донбасс: обстрелы и ежедневное разрушение жилого фонда

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Жители прифронтовых районов Донбасса практически ежедневно переживают новые обстрелы, а местные власти не успевают подсчитывать убытки от постоянных разрушений. В этот раз трагедия едва не случилась в Докучаевске, где накануне под удар артиллерии снова попали густонаселенные жилые кварталы, несколько боеприпасов угодили в здания общеобразовательной школы, школы-интерната. К счастью, учащиеся ОШ не пострадали, по случайному стечению обстоятельств огнем были повреждены пустующие аудитории, в момент обстрела все дети были вовремя эвакуированы в безопасное место.

"Подчеркнем, обстрел со стороны ВСУ был совершен в то время, когда в учебных заведениях проходили занятия. Дети и педагоги были вынуждены укрыться в убежище, и находиться там до окончательного прекращения огня. На момент обстрела в школе №3 находился 331 ребенок, в школе-интернате №27 – 47 детей. Анализ позиций сторон и примененного вооружения свидетельствует, что обстрел велся с расстояния от 3450 до 3500 метров с направления населенного пункта Березовое, а также Новотроицкое, находящихся под контролем ВСУ", – сообщили в пресс-службе Совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В представительстве СЦКК в Донецке подчеркнули, что в результате последних обстрелов густонаселенных районов Докучаевска по приблизительной оценке нанесен ущерб в размере около 200 000 российских рублей, при этом вооруженные провокации в городе происходят регулярно, что существенно затрудняет процесс восстановления жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры. По мнению представителей ДНР действия украинской стороны прямо противоречат ее заявлениям о приверженности и поддержании перемирия, достигнутого в рамках Минского переговорного процесса, а также заинтересованности в сохранении и восстановлении инфраструктуры Донбасса.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия обстрела в Донецкой области

Кроме того, поступает информация об обстрелах окраин Горловки, где также зафиксированы разрушения жилого фонда. По предварительным данным местных властей в ходе ведения огня со стороны ВСУ в ночь на пятницу повреждены несколько домов, более подробная информация, в том числе о возможных пострадавших среди мирного населения уточняется. Сообщения об интенсивных перестрелках в окрестностях Горловки подтверждают и местные жители – по словам горловчан так называемый "режим тишины" постоянно напоминает о себе. В четверг горожане слышали отголоски боевых действий на протяжении всего дня, залпы артиллерии в черте города слышны и сейчас.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия обстрела в Донецкой области

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Отметим, что в самопровозглашенных республиках Донбасса ссылаясь на собственные разведданные по-прежнему уверены, что власти Украины готовятся к полномасштабному наступлению на Донецк и Луганск, которое может произойти уже в ближайшие месяцы. Ранее о готовящемся ВСУ ударе заявляли главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Леонид Пасечник, спикер парламента ДНР, полномочный представитель от Донецка на Минских переговорах Денис Пушилин, представители силовых структур, дипломатических ведомств.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия обстрела в Донецкой области

О подготовке блицкрига и действиях ЛДНР, предпринимаемых в ответ на силовые действия со стороны официального Киева несколько дней назад говорили и в парламенте ДНР. Так, в одной из фракций народного совета убеждены, что украинская сторона создает юридическую платформу для легализации агрессии против Донбасса и фактически ищет оправдание для своих противоправных действий. Обеспокоенность вызывает и то, что после принятия Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса секретарь СНБО Украины Александр Турчинов допускает возможность силового захвата неподконтрольных Киеву территорий. В то же время в Донецке заверяют, что республики находятся в состоянии полной боевой готовности, а руководством "выработана стратегия оперативного реагирования и отражения любых наступательных действий, провокаций или иных силовых мер Киева в отношении ДНР".