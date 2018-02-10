Жители Донбасса ездят за украинскими пенсиями, потому что голодают - ООН

КИЕВ, 10 ыеф — РИА Новости Украина. Украинские пенсии получают 40% пенсионеров, живущих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун.

"Сейчас на этой территории украинские пенсии получают лишь 40% от тех, кто их получал на начало 2014 года. То есть государство прекратило выплату пенсий, и большинство пожилых людей оказались в ситуации, что им не хватает питания", – цитируют Калхун "Донецкие новости".

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По ее данным, на конец ноября 2017 года на неподконтрольной территории более 650 тысяч человек не получали украинские пенсии.

"Мы видим большое число пожилых людей на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на востоке страны. По данным опроса, проведенного недавно нашими коллегами из БФ "Право на защиту", четверть людей, которые пересекают линию разграничения через КПВВ, – старше 65 лет. И когда я пересекала КПВВ в прошлом месяце, видела, как много пожилых людей стоят в очередях. Они едут за пенсиями, потому что им нужно купить продукты и медикаменты", – констатировала предствитель ООН, отметив, что такие поездки очень трудны для пожилых людей, а особенно зимой.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал возобновить выплаты пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, и вынужденным переселенцам.