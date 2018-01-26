Волкер выступает за возобновление выплат пенсий всем жителям Донбасса

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал возобновить выплаты пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, и вынужденным переселенцам, сообщил глава комитета Верховной Рады, нардеп от партии "ВО "Батькивщина" Григорий Немыря.

Напомним, 23 января Курт Волкер по приезде в Киев встретился сначала с главой Генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, а после с президентом Петром Порошенко. На 24 января была запланирована поездка Волкера в Донбасс, но визит был отменен из-за ухудшения погодных условий.

Читайте также: Годовщина блокады Донбасса: во что вылилась для Украины

"Во время нашей встречи Курт Волкер подчеркнул необходимость соблюдения прав и свобод людей, проживающих на временно оккупированной территории. Он поддержал позицию комитета Верховной Рады Украины по восстановлению выплаты пенсий гражданам Украины, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса, и вынужденным переселенцам, а также по восстановлению мобильной связи на оккупированной части территории Донбасса", — цитирует Немырю пресс-служба "Батькивщины".

По его словам, он проинформировал спецпредставителя США, что руководство Рады блокирует рассмотрение парламентом законопроекта о выплате пенсий данным категориям граждан.

Выплату жителям Донбасса пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях.

Читайте также: Резолюция ПАСЕ для Украины и РФ. Опрос экспертов

Напомним, встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова запланирована на пятницу, 26 января, в Дубае.