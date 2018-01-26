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    Волкер выступает за возобновление выплат пенсий всем жителям Донбасса

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (460)

    (обновлено: )20010
    Нардеп от "Батькивщины" Григорий Немыря заявил, что проинформировал спецпредставителя США о том, что руководство ВР блокирует рассмотрение парламентом законопроекта о выплате пенсий гражданам на неподконтрольной части Донбасса.
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал возобновить выплаты пенсий гражданам, которые остались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, и вынужденным переселенцам, сообщил глава комитета Верховной Рады, нардеп от партии "ВО "Батькивщина" Григорий Немыря.

    Петр Порошенко и Курт Волкер
    Сайт президента Украины
    Визит Волкера: войну поставят на паузу

    Напомним, 23 января Курт Волкер по приезде в Киев встретился сначала с главой Генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, а после с президентом Петром Порошенко. На 24 января была запланирована поездка Волкера в Донбасс, но визит был отменен из-за ухудшения погодных условий.

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    "Во время нашей встречи Курт Волкер подчеркнул необходимость соблюдения прав и свобод людей, проживающих на временно оккупированной территории. Он поддержал позицию комитета Верховной Рады Украины по восстановлению выплаты пенсий гражданам Украины, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса, и вынужденным переселенцам, а также по восстановлению мобильной связи на оккупированной части территории Донбасса", — цитирует Немырю пресс-служба "Батькивщины".

    По его словам, он проинформировал спецпредставителя США, что руководство Рады блокирует рассмотрение парламентом законопроекта о выплате пенсий данным категориям граждан.

    Выплату жителям Донбасса пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях.

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    Напомним, встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова запланирована на пятницу, 26 января, в Дубае.

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