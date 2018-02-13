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    Общество

    ЕСПЧ разрешил властям Украины не выплачивать пенсии в зоне АТО

    (обновлено: )1261017
    Как заявил заместитель министра юстиции, "ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса".
    Пенсионерка. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. 

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    Европейский суд по правам человека признал законным отказ Украины осуществлять социальные выплаты жителям неподконтрольных территориях Донбасса.

    Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

    "ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса", — отметил он.

    ЕСПЧ установил, что в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом в Донбассе власти Украины физически не могут платить пенсии на временно неконтролируемой части страны, и это не является нарушением Конвенции прав человека.

    Ранее заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун заявил, что украинские пенсии получают 40% пенсионеров, живущих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

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