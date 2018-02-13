ЕСПЧ разрешил властям Украины не выплачивать пенсии в зоне АТО

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина.

Европейский суд по правам человека признал законным отказ Украины осуществлять социальные выплаты жителям неподконтрольных территориях Донбасса.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

"ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса", — отметил он.

ЕСПЧ установил, что в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом в Донбассе власти Украины физически не могут платить пенсии на временно неконтролируемой части страны, и это не является нарушением Конвенции прав человека.

Ранее заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун заявил, что украинские пенсии получают 40% пенсионеров, живущих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.