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    Переселенцам из Донбасса, поселившимся в Мариуполе, не платят пенсии

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    Накипело. Протесты бойцов АТО, бунт переселенцев в Харькове (56)

    (обновлено: )10102
    Около 100 граждан, которые переехали в Мариуполь, получали пенсию как переселенцы, но выплаты остановили, когда они перерегистрировались в своих новых квартирах.
    Пожилой мужчина с украинским флагом на плечах
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Пенсионерам-переселенцам из Донецка, которые переехали в Мариуполь и зарегистрировались в собственном жилье, отказались выплачивать пенсии, пишут "Новости Донбасса".

    Деньги
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    Издание приводит историю Сергея Ваганова, который переехал в Мариуполь из Донецка в 2014 году. Он получал пенсию как переселенец, но выплаты остановили, когда он перерегистрировался в своей мариупольской квартире.

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    "Суд признал действия Пенсионного фонда в отношении приостановления пенсии незаконным. Мне со всей страны пишут в Facebook люди у которых те же проблемы, это проблема не этого только пенсионного, а всей страны", — рассказал пенсионер.

    Решение суда по делу Ваганова вступило в законную силу. Апелляцию Пенсионный фонд до сих пор не подал. 

    В свою очередь шахтер-пенсионер Павел Бедарев из Донецка по своему делу уже выиграл апелляцию.

    "13 декабря Апелляционный суд вынес решение в мою пользу. До сих пор пенсии нет, сейчас будем выяснять когда будет. Они обосновали свое решение прекращения выплаты мне пенсии тем, что есть постановление о том, что те, кто был в 2014 году прописан на оккупированной территории они являются переселенцами и будут такими до конца своих дней. Я с этим не согласен", — говорит мужчина.

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    По информации работников Центрального объединенного управления Пенсионного фонда в Мариуполе свою пенсию Павел Бедарев получит только в феврале. По аналогичным делам только в этом управлении проходят около 100 человек, в проблемах чиновники винят законодателей.

    Ранее сообщалось, что Минсоцполитики изменило условия выплаты субсидий для переселенцев. 

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