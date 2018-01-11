Переселенцам из Донбасса, поселившимся в Мариуполе, не платят пенсии

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Пенсионерам-переселенцам из Донецка, которые переехали в Мариуполь и зарегистрировались в собственном жилье, отказались выплачивать пенсии, пишут "Новости Донбасса".

Издание приводит историю Сергея Ваганова, который переехал в Мариуполь из Донецка в 2014 году. Он получал пенсию как переселенец, но выплаты остановили, когда он перерегистрировался в своей мариупольской квартире.

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"Суд признал действия Пенсионного фонда в отношении приостановления пенсии незаконным. Мне со всей страны пишут в Facebook люди у которых те же проблемы, это проблема не этого только пенсионного, а всей страны", — рассказал пенсионер.

Решение суда по делу Ваганова вступило в законную силу. Апелляцию Пенсионный фонд до сих пор не подал.

В свою очередь шахтер-пенсионер Павел Бедарев из Донецка по своему делу уже выиграл апелляцию.

"13 декабря Апелляционный суд вынес решение в мою пользу. До сих пор пенсии нет, сейчас будем выяснять когда будет. Они обосновали свое решение прекращения выплаты мне пенсии тем, что есть постановление о том, что те, кто был в 2014 году прописан на оккупированной территории они являются переселенцами и будут такими до конца своих дней. Я с этим не согласен", — говорит мужчина.

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По информации работников Центрального объединенного управления Пенсионного фонда в Мариуполе свою пенсию Павел Бедарев получит только в феврале. По аналогичным делам только в этом управлении проходят около 100 человек, в проблемах чиновники винят законодателей.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики изменило условия выплаты субсидий для переселенцев.