Тренд дня: "в стране резко стало все кругом американское"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

"Укрзализныця" подписала с американской многоотраслевой корпорацией General Electric соглашение на 1 миллиард долларов о поставках в Украину локомотивов, таким образом Украина будет закупать локомотивы у США. Согласно договору, GE поставит в Украину на первом этапе 30 своих локомотивов на сумму 140 млн долларов, в лизинг, то есть они станут собственностью только после полного завершения договора. Далее GE помогут на нескольких предприятиях Украины, в том числе на Крюковском заводе, наладить отверточную сборку локомотивов и тепловозов в количестве 140-175 штук с локализацией на 40%, а затем углубление локализации до 50% на ремонте и обновлении 75 локомотивов.

Президент Петр Порошенко назвал договор с GE прорывом для страны.

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"Сегодня мы уже имеем и американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. В этот перечень добавляем американские локомотивы и производственное партнерство", — заявил глава государства.

Политолог Алексей Якубин подчеркнул в связи с заявлением президента, что глава государства гордится тем, что создает рабочие места в Украине для США.

"Я правильно понимаю, что Трамп создаёт рабочие места для своих граждан, а у нас президенте/правительство гордится тем, что создаёт для США рабочие места? Это независимо, патриотично!" — отметил Якубин.

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Юрист Андрей Портнов считает, что президент разрекламировал убыточную, необъяснимую и противоречащую экономическим интересам страны тепловозную сделку, что свидетельствует об унизительной зависимости.

"Распознать её можно по неприкрытому желанию быть готовым на всё, считать всех неразбирающимися идиотами, показательно заискивать перед западным начальством, свидетельствовать ему нижайшее преклонение и вопрошать о возможном продлении своей власти. После унизительных отказов в ключевых встречах Давоса и Мюнхена, уменьшившийся до неприличия украинский Президент пошёл на прямое разбазаривание государственных средств", — отметил юрист.

По мнению юриста, миллиардная инвестиция в чужую экономику — попытка купить мнимую лояльность или обменять ее на эфемерную поддержку, какую-то важную международную встречу, совместный с кем-нибудь брифинг, пресс-конференцию или пресс-релиз, на худой конец — общую фотографию, позитивный сигнал, заявление посла о невиданных реформах или сухое сообщение заокеанского сайта об углублении, расширении и усилении.

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"Думаю, это была последняя попытка понравиться и чем-нибудь запомниться. Для внутреннего же потребителя, уже привыкшего то к плачущему, то к радующемуся, то к постоянно врущему начальнику, это было похоже на дешёвый блеф, демонстрирующий, что он как-бы ещё в силе, имеет западное расположение и шансы остаться. Дорогая сделка для дембельского аккорда. Дешевле было просто дежурить у выхода из отеля в Давосе и напрямую попросить коллегу об автографе и совместном фото", — подытожил Портнов.

Блоггер Александр Скубченко акцентировал на словах президента о том, что General Electric "приходит только в те страны, в перспективу и развитие которых она верит, и в которых она уверена, что толерантность к коррупции нулевая".

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"Примечательно не то, что Порошенко несёт откровенный бред. Ведь цель любого бизнеса — прибыль, расширение рынков сбыта. Примечательно то, что есть люди, которые этот бред потребляют: ведь для кого-то он это говорит. Но как загнул! Не американцы нас нагнули и обдерут на миллиард долларов, которые мы могли бы инвестировать в собственное производство, а — приходят к нам классным, Порошенко мы благодарны должны быть. Да они и в Сомали придут, только деньги дай! Любую зраду в перемогу как конфеты заворачивает. Ещё ж и откат с американцев сдерёт. Барыга — он во всём барыга", — считает блоггер.

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Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев уточнил, что половина акций завода, на котором построят локомотивы General Eletric, принадлежит россиянам.

"Украинские СМИ пишут о том, что "Укрзализныця" купит 30 локомотивов General Eletric. О том, что эти локомотивы строят в Казахстане, они почему-то не упоминают. Поправочка. Половина акций завода, на котором их построят, принадлежит российской компании", — уточнил журналист.

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Финансовый обозреватель Александр Дубинский выразил мнение, что закупка у General Electric тепловозов за 1,1 млрд бюджетных долларов — это попытка Порошенко подкупить американского посла Марию Йованович.

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"Порошенко нужна лояльность Йованович, которая коммуницирует с Вашингтоном. И за эту лояльность он готов платить любые деньги. Конечно же, за наш счет. Основания утверждать это дает цена закупки тепловозов — которая почти вдвое выше, чем цена аналогичной модели GE для Казахстана: 4 млн долларов для Украины и 2 для казахов", — уточнил Дубинский.

Он подчеркнул, что кроме переплаты также есть вопрос и с производителем тепловозов: контракт с Украиной нужен GE для того, чтобы загрузить мощности казахстанского завода КТЖ.

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"50% завода КТЖ принадлежит российской корпорации Тоансмашхолдинг (владеет Лугансктепловоз). Что означает, — половина переплаты по контракту, около 250 млн долларов, достанутся россиянам. И могут быть использованы для банального "отката" Порошенко в России. Конечно, Администрация президента сразу начала отрицать закупки у казахстанского завода — однако мы уже проходили эту историю. И помним "африканский" уголь из ЛДНР и "пенсильванский" из Ростова", — резюмировал Дубинский.