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    Пенсионный фонд Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 88
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    Президент Украины Петр Порошенко в ходе церемонии присвоения почетного наименования военной части
    Повышенные пенсии бывшие военные получат уже в марте
    02:17 04.03.2018
    4398
    Глава Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный пообещал, что уже в текущем месяце бывшие военнослужащие получат увеличенные пенсионные выплаты.
    Гривны
    В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам получать пенсию в Украине
    15:16 03.03.2018
    391
    Председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный сообщил, что вопрос зачисления страхового стажа для украинцев, работающих за рубежом, решается путем заключения соответствующих международных договоров.
    Олег Устенко. Архивное фото
    Устенко: Европа решает свои проблемы за счет рабочих рук украинцев
    08:45 03.03.2018
    432
    Основной фактор, который влияет убытки ПФУ, - это отток рабочего персонала с территории Украины и увеличение среднего возраста оставшихся в стране, считает экономист Олег Устенко.
    Очередь за деньгами. Архивное фото
    В Пенсионном фонде сообщили, в каком городе получают самые высокие пенсии
    20:56 26.02.2018
    453Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3,332 тыс грн. На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3,268 тыс грн, на третьем - Луганская с 2,986 тыс грн.
    Людмила Супрун
    Людмила Супрун: Кабмин - причина роста дефицита Пенсионного фонда
    14:25 15.10.2017
    943
    Ощутимое снижение средств в Пенсионном фонде было зафиксировано при управлении Минфином Наталией Яресько, заявила заслуженный экономист Украины Людмила Супрун.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Минсоцполитики: повышение минималки пополнило Пенсионный фонд на 11 млрд грн
    01:35 05.06.2017
    183Пенсионная реформа: суть и скрытое
    По словам министра социальной политики Андрея Ревы, за пять месяцев 2017 года дополнительно, сверх плана, в Пенсионный фонд поступило 11 миллиардов гривен.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Хроника 3 мая: Интерпол отказался от поисков Януковича, смена кадров в СБУ
    09:07 04.05.2017
    330
    Накануне президент Петр Порошенко сменил руководителей управлений СБУ в Киеве и шести областях, а Украина собирается обжаловать решение Интерпола о прекращении розыска Виктора Януковича, с розыска сняты еще несколько экс-чиновников Украины.
    Пенсионный фонд Украины
    Веселова: повышение пенсионного возраста не решит проблему Пенсионного фонда
    05:17 23.04.2017
    280
    Народный депутат, член Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Наталья Веселова в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что без реформ пенсионной системы проблема дефицита бюджета Пенсионного фонда будет возникать снова.
    Пожилая женщина. Архивное фото
    В Украине прекращена выдача пенсий в "дочках" российских банков
    05:56 01.04.2017
    455Уход российских банков из Украины
    В Пенсионном фонде уточнили, что людям, которые получали деньги через учреждения российских банков, "пенсии будут выплачивать через отделения почтовой связи по месту жительства".
    Ростислав Кравец
    Запрет на выплаты пенсий в банках РФ: средства пенсионеров не пропадут - Кравец
    22:47 27.03.2017
    231Уход российских банков из Украины
    Пенсионный фонд решил прекратить выплачивать пенсии в "дочках" российский госбанков, тем не менее, права украинских пенсионеров не были нарушены. Об этом в эфире ГС заявил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
    Пенсионерка в Донбассе. Архивное фото
    Пенсионный фонд сообщил, сколько средств было выделено на пенсии для ЛДНР
    06:17 22.03.2017
    1482
    В отчете ПФ говорится, что на пенсионные выплаты пенсионерам из числа ВПЛ в 2016 году направлено 11,5 млрд грн, что на 17,9 млрд грн меньше по сравнению с 2015 годом, когда годовые выплаты для пенсионеров ОРДЛО достигали почти 30 млрд грн.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Гройсман похвастался сокращением дефицита Пенсионного фонда на 30%
    02:27 21.03.2017
    382Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам премьер-министра, в 2017 году правительство предложит пенсионную реформу, которая будет честной и обеспечит справедливость, а также повышение пенсий в Украине.
    Ситуация в Донецкой области
    Украина рискует попасть под международные санкции из-за пенсионеров Донбасса
    18:13 09.02.2017
    11189Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Спустя два года после того, как Киев прекратил выплату пенсий и соцпособий жителям неподконтрольных территорий Донбасса, ООН и ЕС прозрели и настаивают на возобновлении выплат. Игнорирование украинской властью чревато введением санкций против Украины.
    Пожилая женщина на рынке
    Слышите эхо по всей стране? Эксперты о дыре в Пенсионном фонде
    15:31 19.01.2017
    2504Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По мнению экономистов, снизить дефицит Пенсионного фонда Украины возможно лишь обеспечив рост экономики не менее 5% в год, иначе пенсионный возраст украинцам можно повышать до бесконечности.
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    Пенсионеры - ничто, МВФ - все! Ударим реформами по пенсиям
    18:11 16.01.2017
    16046Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украинцев ожидает очередной шок - правительство намерено внедрить пенсионную реформу уже летом нынешнего года. Среди основных реформ: уменьшение страхового стажа, разделение пенсионеров на четыре категории, а также отмена всех надбавок.
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    Во вторник стартуют выплаты январских пенсий
    08:19 27.12.2016
    4659
    Как сообщили в столичном управлении Пенсионного фонда, в случае, если начисление пенсии происходит через банк с 4 по 15 января включительно, эти пенсии будут финансироваться с 27 декабря по 29 декабря.
    Гривны, купюры
    Козак: дефицит средств в Пенсионном фонде составляет около 150 млрд грн в год
    04:58 23.12.2016
    237Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В эфире радиостанции Голос Столицы координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак заявил, что недостающие средства в Пенсионном фонде покрываются из бюджета.
    Пенсионный фонд Украины
    2016 год, что в итоге? Пенсионная реформа и сценарии банкротства ПФУ
    12:30 17.12.2016
    3643
    Повышение пенсий сопряжено с повышением отчислений в Пенсионный фонд, однако без роста зарплаты этого не достичь. Анонсированное повышение минималки до 3200 гривен обернется лишь ростом фискальных платежей, но уберет дефицит фонда.
    Марианна Онуфрик
    Онуфрик: Пенсионный фонд Украины - банкрот
    01:31 13.12.2016
    17143Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам социальной политики Марианна Онуфрик в эфире ГС заявила, что на сегодняшний день Пенсионный фонд не в состоянии обеспечить финансирование пенсий за счет ЕСВ.
    Деньги
    Пенсионный фонд нужно ликвидировать - Дубровский
    02:26 27.10.2016
    3479Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    В эфире радиостанции Голос Столицы экономист Центра социально-экономических исследований "Case Україна" Владимир Дубровский заявил, что государство должно убрать ЕСВ.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Президент Украины Петр Порошенко в ходе церемонии присвоения почетного наименования военной части
    Повышенные пенсии бывшие военные получат уже в марте
    02:17 04.03.2018
    4398
    Глава Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный пообещал, что уже в текущем месяце бывшие военнослужащие получат увеличенные пенсионные выплаты.
    Очередь за деньгами. Архивное фото
    В Пенсионном фонде сообщили, в каком городе получают самые высокие пенсии
    20:56 26.02.2018
    453
    Самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3,332 тыс грн. На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3,268 тыс грн, на третьем - Луганская с 2,986 тыс грн.
    Олег Устенко. Архивное фото
    Устенко: Европа решает свои проблемы за счет рабочих рук украинцев
    08:45 03.03.2018
    432
    Основной фактор, который влияет убытки ПФУ, - это отток рабочего персонала с территории Украины и увеличение среднего возраста оставшихся в стране, считает экономист Олег Устенко.
    Гривны
    В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам получать пенсию в Украине
    15:16 03.03.2018
    391
    Председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный сообщил, что вопрос зачисления страхового стажа для украинцев, работающих за рубежом, решается путем заключения соответствующих международных договоров.
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