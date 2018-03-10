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В отчете ПФ говорится, что на пенсионные выплаты пенсионерам из числа ВПЛ в 2016 году направлено 11,5 млрд грн, что на 17,9 млрд грн меньше по сравнению с 2015 годом, когда годовые выплаты для пенсионеров ОРДЛО достигали почти 30 млрд грн.