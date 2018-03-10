Председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный сообщил, что вопрос зачисления страхового стажа для украинцев, работающих за рубежом, решается путем заключения соответствующих международных договоров.
Самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3,332 тыс грн. На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3,268 тыс грн, на третьем - Луганская с 2,986 тыс грн.
Накануне президент Петр Порошенко сменил руководителей управлений СБУ в Киеве и шести областях, а Украина собирается обжаловать решение Интерпола о прекращении розыска Виктора Януковича, с розыска сняты еще несколько экс-чиновников Украины.
Народный депутат, член Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Наталья Веселова в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что без реформ пенсионной системы проблема дефицита бюджета Пенсионного фонда будет возникать снова.
Пенсионный фонд решил прекратить выплачивать пенсии в "дочках" российский госбанков, тем не менее, права украинских пенсионеров не были нарушены. Об этом в эфире ГС заявил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
В отчете ПФ говорится, что на пенсионные выплаты пенсионерам из числа ВПЛ в 2016 году направлено 11,5 млрд грн, что на 17,9 млрд грн меньше по сравнению с 2015 годом, когда годовые выплаты для пенсионеров ОРДЛО достигали почти 30 млрд грн.
Спустя два года после того, как Киев прекратил выплату пенсий и соцпособий жителям неподконтрольных территорий Донбасса, ООН и ЕС прозрели и настаивают на возобновлении выплат. Игнорирование украинской властью чревато введением санкций против Украины.
Украинцев ожидает очередной шок - правительство намерено внедрить пенсионную реформу уже летом нынешнего года. Среди основных реформ: уменьшение страхового стажа, разделение пенсионеров на четыре категории, а также отмена всех надбавок.
Как сообщили в столичном управлении Пенсионного фонда, в случае, если начисление пенсии происходит через банк с 4 по 15 января включительно, эти пенсии будут финансироваться с 27 декабря по 29 декабря.
Повышение пенсий сопряжено с повышением отчислений в Пенсионный фонд, однако без роста зарплаты этого не достичь. Анонсированное повышение минималки до 3200 гривен обернется лишь ростом фискальных платежей, но уберет дефицит фонда.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3,332 тыс грн. На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3,268 тыс грн, на третьем - Луганская с 2,986 тыс грн.
Председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный сообщил, что вопрос зачисления страхового стажа для украинцев, работающих за рубежом, решается путем заключения соответствующих международных договоров.