Убийственные квадратные метры. В Киеве - эпидемия пропажи пенсионеров

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

"Черные риэлторы" снова вышли на охоту за квадратными метрами в столице. А основной контингент живущие в старых домах в престижных районах столицы — пенсионеры, многие из которых одиноки, а если и имеют родственников, то те живут далеко и редко навещают родных. Сегодня каждый из мужчин и женщин преклонного возраста находится в группе риска и может потерять не только жилье, но и лишиться жизни.

ОПГ выискивают жертву

На днях под Киевом задержали трех членов организованной преступной группы "черных риэлторов", которые успели отобрать квартиры у пожилой киевлянки и жителя Борисполя.

Как рассказали в полиции Киевской области, с начала 2017 года дельцы подыскивали одиноких пенсионеров, в случае исчезновения которых никто ничего не заподозрит. Они знакомились со стариками, предлагали помощь, входили в доверие, а дальше подпаивали их специальными препаратами и алкоголем и уговаривали подписать доверенность на право распоряжаться квартирой. А чтобы хозяева не помешали сделке по продаже, вывозили пенсионеров в соседнюю Черниговскую область.

Все трое дельцов организовавших "выселение" пенсионеров жители Бориспольского района Киевской области. Среди двоих мужчин 31 и 36 лет выполняющих "грязную" работу, была одна 50-летняя дама. При обыске у них нашли документы на жилплощадь двух бедных пенсионеров. Но единственные ли попались на их уловки, неизвестно.

Во вторник в сети появился еще один крик о помощи. Елена Финберг попросила помощи в поиске пропавшей Карпиловской Светланы Яковлевны, врача — психолога, которая долгое время работала с ВИЧ-инфицированными пациентами, с больными, перенесшими рак молочной железы. Ее знали многие киевляне.

"Последний раз она говорила по телефону с подругой вечером в воскресенье, 18 февраля. Сказала, что утром собирается с "племянницей" Ольгой Кудийтал идти за пенсией. И пропала. А несколько месяцев назад аферисты украли документы и продали квартиру Светланы Яковлевны, уговаривая ее переехать в Крым к брату. Светлана категорически отказывалась выезжать из своей квартиры. К сожалению, здоровье ее ухудшалось, появились "провалы" в памяти. Но она ежедневно общалась с друзьями по телефону, к ней приходили немногочисленные подруги. Светлану Яковлевну выманили из дома в понедельник и увезли в неизвестном направлении, вероятнее всего в Крым. В понедельник ее телефон уже не отвечал, не было реакции и на звонки в дверь. Аферисты, перепродавшие ее квартиру, были заинтересованы и в избавлении от хозяйки", — заявила Елена Финберг.

По ее данным, они обратились в районное отделение полиции на Прорезной,12. Заявление приняли, но к поискам не приступили, потому что только родственники имеют право подавать в розыск.

Знакомые уверены, что это дело рук так называемой племянницы врача, которая может быть и не имеет к ней никакого отношения.

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"Ольга — дочь от одного из гражданских браков брата Светланы. Тридцать лет о ней ничего не было известно. Появилась в жизни одинокой пожилой женщины три года назад и сразу занялась квартирой. Сейчас она просто исчезла, выключила телефон. Вот почему я и думаю прежде всего о ней, как о "виновнице торжества". При том что пенсионерка завещала квартиру своему брату", — сообщила Фенберг.

Только на днях друзья Светланы Карпиловской выяснили, что 19 февраля она на легковой машине пересекла границу Украины с Крымом. Но доехала ли она до брата, силой ли ее вывезли, никто не знает.

Нет защиты от аферистов

К сожалению, такие истории в Киеве становятся тенденцией — "исчезновение" одиноких стариков с последующим "отжимом" их квартир. Киевлянка Елена рассказала, что у ее подруги психолога так пропала мать.

"Обманом квартиру отобрали и нашли пенсионерку мертвую на Лысой горе в Киеве. Родственники подозревают, что в этом деле замешан ветеринар, который приходил лечить ее котов", — рассказывает Елена.

Как рассказывает бывшие следователь по особо важным делам МВД Украины Сергей Шуваев, все повторяется. Пик похищения пожилых людей обладателей квадратных метров в столице был в конце 90-х начале 2000-х годов. Тогда в некоторые группировки "черных риэлторов" даже входили милиционеры.

"Тогда это имело массовый характер, через участковых, через ЖЭКи вычисляли одиноких и через знакомых нотариусов переоформляли имущество. Стариков или алкоголиков вывозили в дальние села. Некоторых убивали. Потом поутихло, если и были подобные случаи, то имели единичный характер. Если сегодня это вернулось — это беда. Ведь мошенники далеко не глупые люди, они выискивают одиноких. Им на руку то, что в полицию заявление о пропаже человека может принести только родственник, а если нет, то дело расследовать не будут. Только родственники могут поднять шум, воспрепятствовать продаже квартиры. Хорошо, если не убьют жертву, если она выживет. Но, даже вернувшись человек будет вынужден годами добиваться в суде возвращения жилища. За это время его квадратные метры будут перепроданы не раз. Больше шансов их никогда не вернуть", — рассказывает Сергей Шуваев.

И совет в данной ситуации один, который дал еще Михаил Булгаков: "Никогда не разговаривайте с незнакомцами". А так же, не доверяйте никому. Не принимайте дары. Будьте бдительны. Сегодня мошенники ни перед чем не остановятся. А закон, увы не на стороне одиноких стариков, да, даже когда он начнет действовать, может быть уже поздно.