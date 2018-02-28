Налогообложение пенсий признано неконституционным - решение КСУ

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Конституционный суд Украины своим решением признал неконституционным налогообложение пенсий, сообщается на сайте суда в среду.

"Решение касается конституционных производств по делам по конституционному представлениею 48 народных депутатов Украины и Верховного суда Украины, объединенных определением Конституционного суда Украины от 26 января 2016 года № 3-у/2016 в одно конституционное производство", — пояснили в КСУ.

Судьи установили, что налогообложение пенсии, начиная с ее определенного размера, нарушает справедливый подход в установлении пенсии, поскольку приводит к ее фактическому уменьшению.

"Конституционный суд Украины также констатировал, что после введения в законодательстве Украины с 1 июля 2014 года налогообложения пенсий в течение двух лет Верховная Рада Украины трижды вносила изменения. При таких обстоятельствах лица, которые имеют право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере. Следовательно, установление Верховной Радой Украины в законодательстве Украины налогообложения пенсий и изменения суммы, с которой начинается такое налогообложение, противоречит таким элементам конституционного принципа верховенства права, как правовая определенность, правовая предсказуемость, правомерные ожидания и справедливость", — пояснили в пресс-службе КСУ.

Суд решил признать неконституционным положения Налогового кодекса, которые гласят о том, что к общему необлагаемому доходу плательщика налога включаются суммы пенсий либо ежемесячного пожизненного денежного содержания.

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Таким образом положения Налогового кодекса о налогообложении пенсий теряют свою силу со дня принятия указанного решения суда. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, в июне 2016 года президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения пенсий".