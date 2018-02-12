Павловский: пенсионная реформа и профанация

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Пенсии будут рассчитывать по-новому, причем это может существенно уменьшить размеры этих выплат. В частности, СМИ отмечают, что при расчете пенсий будут учитывать среднюю зарплату за три года.

Сейчас пенсии рассчитывается по следующей схеме: считают среднюю зарплату по стране за два последних года — на данный момент это более 5000 гривен, а потом эту сумму умножают на стаж, и еще потом результат умножают на показатель соотношения собственного заработка к среднему.

Соответственно, даже при зарплате более 7000 гривен можно получить пенсию менее 2000 гривен. С учетом того, что размер заработных плат растет с каждым годом, это невыгодно для украинских пенсионеров.

Как это повлияет на размер пенсий, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил эксперт по вопросам социальной политики, депутат Верховной Рады предыдущих созывов Андрей Павловский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно пенсії в Україні будуть розраховуватись по-новому, в чому нюанси?

— По-перше, дійсно, так як пенсійна реформа набрала сили з 1 січня 2018 року, то і відповідним чином змінена формула нарахунку пенсій, і що головне, що зменшено в цій формулі коефіцієнт стажу, і зменшено його з 1,35 до 1,0. А на цей коефіцієнт розмір суми множиться, відповідним чином всі пенсіонери, які будуть виходити і виходять на пенсію після 1 січня, будуть мати в середньому десь на 30% менше пенсію навіть за того обрахунку, який отримували пенсіонери до 1 січня. Тобто через зменшення коефіцієнту страхового стажу пенсіонери будуть мати менше на третину десь, ніж від тих, яких пенсії яких розраховувались до прийняття пенсійної реформи Гройсмана.

Ті люди, які вийшли на пенсію до 1 січня, їм побоюватись немає чого, їм пенсії не зменшуватимуть?

— Там зменшувати вже нема куди, вони є найменшими на європейському континенті, найменшими навіть серед наших країн бувшого СНГ, тобто тут вже падати нема далі нікуди. І треба думати над справжньою пенсійною реформою, тому що те, що було проведено, навряд чи можна назвати реформою, а от саме відбулась корекція формули розрахунку пенсії. І розрахована в першу чергу на те, щоби збільшити мінімальний необхідний страховий стаж, ви знаєте, збільшили його тривалість з 15 до 25 років, і потім протягом декількох років буде збільшено до 35 років, це призведе до зменшення кількості людей, які мають право претендувати на пенсійні витрати, таким чином уряд хоче зменшити дефіцит бюджету Пенсійного фонду.

Власне, на це і розраховували?

— Да, безумовно, є критичний дефіцит Пенсійного фонду, можна було іти іншим шляхом, шукати шляхи зростання надходжень до Пенсійного фонду, а це можливо тільки за рахунок зростання економіки країни. Якщо зростання нема, то треба іти шляхом зменшення видатків, тобто зменшення кількості пенсіонерів, які будуть отримувати виплати з Пенсійного фонду.

Який зараз мінімальний розмір пенсій?

— 1373 гривні з 1 січня. До того ж у нас прожитковий мінімум для непрацездатних осіб – це і є мінімальна пенсія, бо прожитковий мінімум для непрацездатних осіб дорівнює мінімальній пенсії, можна і так сказати. Прожитковий мінімум теж 1373 гривні складає з 1 січня.

Тоді, мабуть, варто переглядати цей прожитковий мінімум і те, що входить до мінімального споживчого кошику.

— Він протягом 2018 року буде переглядатись, це заплановано в законі про державний бюджет, декілька раз, але будуть добавлятись по 30-40 гривень щоквартально. Але це не вирішення проблеми, тому що от є так званий фактичний прожитковий мінімум, де обраховується його величина по споживчим цінам на поточний місяць. Так от за даними навіть Міністерства соціальної політики, фактичний прожитковий мінімум складає 2650 гривень, тобто вдвічі більше, ніж той, що закладений урядом в бюджеті на цей рік.

Що ви можете сказати щодо механізму так званого осучаснення пенсій?

— Що таке осучаснення? Це те, що враховується зміна розміру середньої пенсії за останні роки. Тому що зрозуміло, і за велику інфляцію, ті люди, які виходили 10-15 років тому, їхня заробітна плата чисто в абсолютному виразі була значно менша ніж зараз, тому що інфляційний чинник, інше, тому треба це переглядати, і формулу розрахунку пенсій брати не той розмір, який люди мали на час виходу на пенсію, а от за останні роки треба, враховувати так зване осучаснення, враховувати за відповідним коефіцієнтом. Оце робиться осучаснення. До речі, в результаті пенсійної реформи майже там 9 млн людей отримали такі підвищення, але невеличкі, не таке, як обіцяв Гройсман, що по тисячі гривень і більше, більшість пенсіонерів отримали цю надбавочку у розмірі 120-160 гривень, не більше. І, як правило, найменші надбавки отримали люди, пенсіонери, які живуть в сільській місцевості. Знову місто за рахунок села живе.

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Які етапи пенсійної реформи заплановані на 2018, 2019 та 2020 роки? Чи передбачено вводити накопичувальну систему подальшими кроками?

— Дійсно, це зовсім не реформа, а такий обман. Підмінили реформу таким фантиком від цукерок «Рошен», а насправді просто відбулась зміна деяких коефіцієнтів в формулі розрахунку пенсій, і назвали чомусь це реформою. У нас згідно чинного законодавства передбачено три рівня пенсійного забезпечення: базовий фундаментальний рівень, так звана солідарна система, яка зараз діє, над нею надбудова, другий рівень – це державна загальнообов’язкова накопичувальна система, і третій рівень – це приватні пенсійні фонди і приватне пенсійне забезпечення. Так у нас перший і третій є, а от другого між ними рівня, прокладки між ними, накопичувальної загальнообов’язкової, державної накопичувальної системи нема.

І от в силу різних об’єктивних обставин, хоча закон це передбачає, її нема. І уряд планував, що з 2019 року почнуть робить перші кроки, щоб її запровадити, але разом з тим є серйозні зауваження, застереження з боку наших партнерів з міжнародних фінансових інституцій, з того ж МВФ, які пишуть листи вони, звертаються до уряду України, що варто утриматись від запровадження цієї накопичувальної системи, поки в країні продовжується війна, поки нестабільна економічна ситуація. І взагалі експерти звертають увагу, що вона ефективна, дієва ця накопичувальна система, коли доходність накопичувальних рахунків хоча б на 2% перевищує середній рівень інфляції в країні за рік, а так як у нас інфляція така непередбачувана в країні, то всі ці накопичувальні фонди можуть перетворитись на одну велику фінансову піраміду, що ми на початку 90-х років вже проходили.

Напомним, политолог Александр Антонюк, комментируя возможное повышение пенсий, высказал мнение, что в 2018-2019 годах власть любой ценой будет повышать уровень жизни, ведь на кону выборы.

Кроме того, профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский считает, что правительство Гройсмана поставило рекорд по растрате бюджетных средств.