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    Дожить бы до пенсии. Главные цифры пенсионной реформы

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    Пенсионная реформа: суть и скрытое (129)

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    Основные положения закона о пенсионной реформе, в том числе в части повышения с октября пенсий для 9 миллионов граждан, вступили в силу в Украине.
    Главные цифры пенсионной реформы. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Верховная Рада 3 октября одобрила этот закон, принятие которого является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. В минувшее воскресенье, 8 октября, закон подписал президент Петр Порошенко.

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    УНИАН
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    Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

    Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.

    Всего в Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает норму о ежегодной автоматической индексации пенсий для защиты от инфляции.

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    Также документ предусматривает увеличение максимальной суммы, с которой платится единый социальный взнос (ЕСВ) до 15 минимальных размеров заработной платы. Проект предусматривает увеличение размера ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда до 37% по первому списку и до 29% по второму списку. Для других работодателей ставка ЕСВ в 22% сохранится.

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