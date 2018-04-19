Власти взялись за деньги заробитчан: купи стаж - получи пенсию

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Пенсии для заробитчан

Высокий уровень трудовой миграции – стал огромной проблемой для внутреннего рынка страны. Уже сейчас многие работодатели жалуются: найти квалифицированного рабочего крайне сложно. Трудовые мигранты не платят налоги и страховые взносы в Украине, в результате страна недополучает миллиарды гривен, а сами заробитчане в будущем лишаются права на пенсию.

Те, кто вернулся на родину после достижения пенсионного возраста, попросту подарили свои пенсионные взносы принимающему государству. Сумма немалая получается, учитывая масштабы и массовость выезда украинцев.

Лишь в Польше сейчас официально работает 1,5 миллиона зарегистрированных украинцев, и еще около полумиллиона незадокументированных. По прогнозам, численность украинских рабочих в 2018 году в Польше превысит уже два миллиона человек.

По последним данным, более 307 тыс. украинцев платят взносы в Фонд соцстрахования соседней страны. Это самый высокий показатель в истории, причем он резко вырос за последний год. Еще 12 месяцев назад взносы платили только 172 тыс. украинцев.

Похоже, предприимчивые украинские власти поняли, что с этим надо что-то делать и решили задабривать заробитчан.

Министр социальной политики Андрей Рева решил стимулировать украинских заробитчан платить страховые взносы в Украине в обмен на трудовой стаж и субсидию, что даст им в будущем право на пенсию.

"Мы готовы давать субсидию семьям, в которой люди работают за границей при условии, что они добровольно застрахуются и заплатят взнос хотя бы за три месяца – это 2,5 тысячи гривен. За это мы даем им субсидию и страховой стаж, который даст им право на пенсию", — отметил чиновник.

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По его словам, это стимулирующий момент, который даст людям возможность пользоваться системой социальной защиты.

При этом он добавил, что множество людей в Украине вынуждены ездить на заработки за рубеж, и, возвращаясь домой, они привозят деньги, пополняющие платежный баланс в стране.

Разговоры о том, чтобы заставить украинских заробитчан платить страховые взносы в Пенсионный фонд, ходят еще с прошлого года.

В июне 2017 года Рева на встрече с послом Словакии в Украине Юраем Сивачеком и главой представительства Международной организации по миграции Манфредом Профазе заявлял, что Минсоцполитики намерено сотрудничать со странами ЕС в вопросах легализации украинских заробитчан для урегулирования выплат страховых взносов в Украине.

Миллионы за рубеж

Следует отметить, что именно заробитчане в последние годы стали главными донорами или, точнее, спасителями экономики Украины.

Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа составляют все более значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщал президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, украинские трудовые мигранты пересылают в Украину деньги, объемы которых равны 6% ВВП страны!

В то же время сумма денежных переводов из-за границы растет с каждый годом. Украинские заробитчане присылают на родину в разы больше валюты, чем все иностранные инвесторы вместе взятые.

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Например, в 2015 году в Украину перечислили 7 млрд долларов, в 2016 году – 7,5 млрд долларов, в 2017 году – уже более 9 млрд долларов. При этом инвесторы в 2017 году вложили в бизнес на территории Украины едва 2,3 млрд долларов.

Лишь за прошлый год из Польши в Украину было перечислено почти 100 млрд гривен.

По материалам из открытых источников интернет