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    блокада

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 197
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    Участники блокады Донбасса, один из редутов. Архивное фото
    Торговая блокада Донбасса: что имеем год спустя?
    11:30 23.02.2018
    3067Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Ровно год назад наиболее обсуждаемым событием в медиаполе была блокада "активистами" неподконтрольной Киеву части Донбасса, где главными ньюсмейкерами выступали нардепы Семен Семенченко и Владимир Парасюк.
    Хьюг Мингарелли
    В ЕС заявили о пагубности блокады Донбасса для экономики Украины
    13:18 16.01.2018
    1290Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По словам посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, блокада Донбасса имела "огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики".
    Акция националистов под храмами и церквями УПЦ МП в Луцке
    Война против УПЦ. Верующие готовы дать отпор радикалам
    18:55 12.01.2018
    3064Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Неделя после Рождества Христова стала одной из самых тяжелых для Украинской православной церкви. К нападкам радикалов подключилась и официальная власть. Тем не менее, в УПЦ готовы дать отпор тем, кто потерял духовные и политические ориентиры.
    Атака на Лавру. Будут и новые провокации - Бортник
    19:59 09.01.2018
    1643Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам политического эксперта Руслана Бортника, сегодня политики делают все для того, чтобы втянуть церковь в политические разборки, давление на церковь будет только возрастать.
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Блокада Лавры. Украину ждет новая, священная война?
    19:45 09.01.2018
    2475Радикальный экстремизм охватил Украину
    Ключевая роль УПЦ в обмене военнопленных на Донбассе не на шутку разозлила действующую власть. Не успел начаться календарный год, как политики объявили единственной канонической церкви в Украине настоящую войну.
    Активисты перекрыли дорогу к логистическому центру компании ROSHEN в Киевской области
    Участники блокады Roshen: Порошенко должен уйти
    17:40 30.10.2017
    1689Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Человек, который перед выборами обещал продать весь свой бизнес, должен определиться, кем он есть на самом деле — бизнесменом, торгашом или политиком. Об этом заявил представитель "Движения освобождения" под позывным Мачете.
    Блокирование Roshen Петра Порошенко
    Революция пустых фантиков: соцсети о ‪блокаде Roshen
    16:32 30.10.2017
    5365Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Украина становится самой блокадной страной во всем мире: теперь в осаде не только Донбасс, но и предприятия самого президента. Петру Порошенко предложили выбрать между бизнесом и государством. Как отреагировали на это в соцсетях?
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Блокада Roshen: какая будет тактика у Порошенко
    14:47 30.10.2017
    1966Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Политтехнолог Ярослав Макитра заявил, что Петр Порошенко в первую очередь остался олигархом, поэтому как поступить с теми, кто блокирует его бизнес, президент решит единолично.
    Доменная печь. Архивное фото
    Последствие блокады - крах металлургии
    17:26 07.07.2017
    3099Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Украинская власть любит рубить сук, на котором сидит. В начале года правительство организовало блокаду Донбасса, что обвалило производство и экспорт металлургической продукции. Оставшись без валютной выручки, чиновники ездят по миру с протянутой рукой.
    Организаторы торговой блокады Донбасса. Архивное фото
    Организаторы блокады Донбасса заявили о подготовке нового этапа акции
    19:18 21.06.2017
    707Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Согласно заявлению организаторов блокады, сейчас активисты блокады мобилизуют силы, после чего планируют физически блокировать железную дорогу в Россию.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Британия призвала к ослаблению блокады Катара
    18:30 12.06.2017
    153Дипломатическая блокада Катара
    По словам главы британского МИД Бориса Джонсона, он призывает все государства предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации и по поиску быстрого выхода из сложившейся ситуации через переговорный процесс.
    Участники блокады Донбасса
    Активисты блокады Донбасса угрожают перекрыть железную дорогу в Россию
    16:51 02.06.2017
    1492Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Вдоль железнодорожных путей с грузовыми вагонами собрались около 20 активистов. Один из них сообщил, что это предупредительная акция, цель которой - напомнить правительству об обещании прекратить закупку угля у России.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Делегация России в СБ ООН попросила Украину отменить блокаду Донбасса
    20:49 25.05.2017
    2529Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам исполняющего обязанности постпреда РФ при ООН Петра Ильичева, в течение почти трех лет вследствие блокады со стороны Украины население региона лишено возможности получать необходимое лечение и медикаменты.
    Политолог Оазу Нантой
    По Шекспиру. Запрет транзита через Украину в Приднестровье
    08:57 22.05.2017
    2344
    Молдавский политолог Оазу Нантой в эфире "ГС" прокомментировал, с чем связан запрет транзита продуктов через территорию Украины в Приднестровье.
    Приднестровье
    В России прокомментировали блокаду Киевом Приднестровья
    21:57 21.05.2017
    2091
    Как заявил депутат российской Госдумы Дмитрий Белик, население Приднестровья пострадает от блокады, но это не добавит жителям лояльности к Украине.
    Бетонная дамба перекрыла воду в Крым
    Вода как деньги, которые вытекают сквозь пальцы
    11:00 16.05.2017
    1037Крымский вопрос. Компенсация или война?
    В последнее время складывается впечатление, что Киев стал системно рассматривать воду как некий рычаг давления на неподконтрольные территории. А ведь вода - это вообще-то товар.
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    "Метинвест" возобновил работу Енакиевского металлургического завода 
    03:31 01.05.2017
    2605Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По данным пресс-службы "Метинвеста", за время вынужденного простоя, который длился более месяца, металлурги успели выполнить целый комплекс работ для повышения производительности оборудования.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Медленно и больно. Политологи о том, как Украина отрезает Донбасс
    09:39 28.04.2017
    3733Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Пока президент Порошенко в очередной раз заявляет о безальтернативности минских соглашений, которые должны реинтегрировать неподконтрольный Донбасс в Украину, украинская власть фактически отторгает ОРДЛО (отдельные регионы Донецкой и Луганской областей).
    Доменный цех Енакиевского металлургического завода в городе Енакиево Донецкой области. Архивное фото
    ДНР проведет скайп-конференции с представителями украинских промпредприятий
    00:55 23.04.2017
    386Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По информации пресс-службы Минпромторга ДНР, разрыв производственных связей несет невосполнимый урон для обеих сторон, поэтому поддерживать профессиональные связи крайне важно.
    Трипольская ТЭС в Киевской области
    Только без паники. Соцести об остановке украинских ТЭС
    20:56 07.04.2017
    4139Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Украина останавливает 4 крупнейших ТЭС страны. Эта новость обеспокоила многих украинцев. В соцсетях резонно предположили, что из-за этого могут возникнуть новые напасти: простои персонала и отсутствие горячей воды… Насколько реальны такие опасения?
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Участники блокады Донбасса, один из редутов. Архивное фото
    Торговая блокада Донбасса: что имеем год спустя?
    11:30 23.02.2018
    3067
    Ровно год назад наиболее обсуждаемым событием в медиаполе была блокада "активистами" неподконтрольной Киеву части Донбасса, где главными ньюсмейкерами выступали нардепы Семен Семенченко и Владимир Парасюк.
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