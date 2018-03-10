Ровно год назад наиболее обсуждаемым событием в медиаполе была блокада "активистами" неподконтрольной Киеву части Донбасса, где главными ньюсмейкерами выступали нардепы Семен Семенченко и Владимир Парасюк.
Неделя после Рождества Христова стала одной из самых тяжелых для Украинской православной церкви. К нападкам радикалов подключилась и официальная власть. Тем не менее, в УПЦ готовы дать отпор тем, кто потерял духовные и политические ориентиры.
Ключевая роль УПЦ в обмене военнопленных на Донбассе не на шутку разозлила действующую власть. Не успел начаться календарный год, как политики объявили единственной канонической церкви в Украине настоящую войну.
Человек, который перед выборами обещал продать весь свой бизнес, должен определиться, кем он есть на самом деле — бизнесменом, торгашом или политиком. Об этом заявил представитель "Движения освобождения" под позывным Мачете.
Украина становится самой блокадной страной во всем мире: теперь в осаде не только Донбасс, но и предприятия самого президента. Петру Порошенко предложили выбрать между бизнесом и государством. Как отреагировали на это в соцсетях?
Украинская власть любит рубить сук, на котором сидит. В начале года правительство организовало блокаду Донбасса, что обвалило производство и экспорт металлургической продукции. Оставшись без валютной выручки, чиновники ездят по миру с протянутой рукой.
По словам главы британского МИД Бориса Джонсона, он призывает все государства предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации и по поиску быстрого выхода из сложившейся ситуации через переговорный процесс.
Вдоль железнодорожных путей с грузовыми вагонами собрались около 20 активистов. Один из них сообщил, что это предупредительная акция, цель которой - напомнить правительству об обещании прекратить закупку угля у России.
По словам исполняющего обязанности постпреда РФ при ООН Петра Ильичева, в течение почти трех лет вследствие блокады со стороны Украины население региона лишено возможности получать необходимое лечение и медикаменты.
Пока президент Порошенко в очередной раз заявляет о безальтернативности минских соглашений, которые должны реинтегрировать неподконтрольный Донбасс в Украину, украинская власть фактически отторгает ОРДЛО (отдельные регионы Донецкой и Луганской областей).
Украина останавливает 4 крупнейших ТЭС страны. Эта новость обеспокоила многих украинцев. В соцсетях резонно предположили, что из-за этого могут возникнуть новые напасти: простои персонала и отсутствие горячей воды… Насколько реальны такие опасения?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ровно год назад наиболее обсуждаемым событием в медиаполе была блокада "активистами" неподконтрольной Киеву части Донбасса, где главными ньюсмейкерами выступали нардепы Семен Семенченко и Владимир Парасюк.