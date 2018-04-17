Рева заявил о наличии оснований для повышения минимальной зарплаты

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. На сегодняшний день уже существуют основания и резервы для повышения минимальной заработной платы в Украине, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Я считаю, что резервы для повышения минимальной заработной платы и основания есть уже сегодня. Я считаю, что это будет политическое решение. Если оно будет принято, оно будет принято Кабинетом министров, воплощенное в соответствующий законопроект изменений в государственный бюджет и подано в Верховную Раду. Когда такое решение будет принято? Я так понимаю, по результатам анализа экономической ситуации Кабинетом министров Украины для того, чтобы рассматривать в Верховной Раде", — сказал Рева в эфире тлеканала ICTV.

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Отвечая на вопрос, когда возможно повышение минимальной заработной платы до 4100 грн, как было анонсировано ранее, Рева отметил, что "в заключительных положениях бюджета пункте 19 записано, что по результатам экономического развития первого квартала 2018 года будет рассмотрена возможность пересмотра размера минимальной заработной платы в Украине".

"Пока что таких результатов по первому кварталу нет, данные официальной статистики будут чуть позже. Когда мы их получим в полном объеме, тогда это будет рассмотрено и будет принято соответствующее решение", — отметил министр социальной политики.

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Ранее в Минэкономики, ссылаясь на консенсус-прогноз, заявили, что размер минимальной заработной платы в Украине в 2021 году составит 6200 грн.