Украинцам пообещали рост "минималки" до 6200 гривен

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Размер минимальной заработной платы в Украине в 2021 году составит 6200 грн. Об этом сообщает консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли. Документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно прогнозу, в 2019 году среднегодовая минимальная зарплата в Украине может составить 4600 грн, в 2020 году – 5400 грн. В нынешнем году размер минимальной зарплаты составляет всего лишь 3900 грн.

Согласно закону о государственном бюджете на 2018 год, Кабинет министров Украины по итогам первого квартала 2018 года рассмотрит возможность повышения минимальной зарплаты в стране до 4200 грн.

Напомним, в конце марта сообщалось, что в Украине выросла средняя зарплата.