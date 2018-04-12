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    Покупательная способность украинцев упала после повышения минималки - эксперт

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    Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что в Украине последнее повышение минимальной заработной платы привело к росту инфляции.
    Одесса. Рынок Привоз
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. За прошлый год в Украине покупательная способность людей с небольшими доходами стала меньше на 17%.

    Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

    "В Украине последнее повышение минимальной заработной платы привело к росту инфляции. Это далеко не единственная причина инфляции в Украине, но она также повлияла на то, что покупательная способность людей с небольшими доходами за год упала. Хочу подчеркнуть, что люди с разными доходами по-разному чувствуют инфляцию, поскольку есть те, кто тратит 60% бюджета семьи на продукты, а некоторые 10%", — отметил Дорошенко.

    Как рассказал эксперт, при покупке ¾ наименований социальных продуктов смогли приобрести в этом году меньше, чем в прошлом.

    "Расчеты показали, что за год покупательная способность людей, которые получают доходы в 3723 грн — упала на 17%, с 6147 единиц измерения в 5233. Это при том, что минимальная зарплата выросла на 16%, то есть с 3200 до 3723 грн. Этот подсчет сделан при условии, что человек потребляет все нижеупомянутых продукты в равной пропорции", — резюмировал Дорошенко.

    Ранее сообщалось, что столичные правоохранители расследуют уголовное производство по поставкам некачественных продуктов питания в школы и садики.

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