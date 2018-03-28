Скаршевский: За повышением минималки будет рост тарифов и уход в "тень"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В этом году минимальная зарплата должна вырасти до 4 тысяч гривен, о чем сообщил президент Петр Порошенко. Он что должен вырасти и уровень средней зарплаты. Сейчас ее уровень составляет 7,4 тысячи гривен, а должен быть 10 тысяч гривен. Президент уверен, что сейчас есть все возможности, чтобы повысить минимальную и среднюю зарплату, и чтобы работодатели отказались от зарплат в "конвертах".

Отметим, что ранее о повышении зарплат говорил и премьер-министр Владимир Гройсман. По поводу минимальной зарплаты он заявлял, что если будет экономическая возможность, ее повысят в этом году, а по средней зарплате — что до конца года она должна быть на уровне 10 тысяч гривен.

Фактически для бюджета рост минимальной и средней зарплат — это рост доходов. Ведь чем выше та же минимальная зарплата, тем больше поступления от налогов, отчисляемых с зарплат, увеличиваются поступления и в Пенсионный фонд. Однако, есть и негативные последствия от повышения зарплат.

К чему приведет рост минималки и средней зарплаты, как он отразится на инфляции и коммунальных тарифах, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Что Вы скажете, насколько реально повышение минимальной зарплаты до 4 тысяч гривен, а средней - до 10 тысяч?

— Начнем с минимальной заработной платы. Надо дать определение — что же такое минимальная заработная плата. Это совершенно не социальный стандарт, это просто база для налогообложения, потому что мы помним, когда в 2017 году была повышена минимальная зарплата с 1600 гривен до 3200 гривен, тогда же и отвязали минимальную заработную плату от привязки к другим социальным показателям и выплатам, а сделали основой минимальный прожиточный минимум, который на сегодняшний день составляет чуть более 1700 гривен.

Президент и премьер-министр между собой соревнуются, кто быстрее объявит об этом повышении, потому что сначала об этом сказал премьер, потом Порошенко, потом опять премьер, потом опять сейчас пошла волна — президент на себя взял инициативу. Но в любом случае возможно ли повысить минимальную заработную плату в этом году еще раз до 4200 гривен, хватит ли для этого бюджетных средств и того наполнения бюджета, который есть сейчас?

Заметьте, никто — ни Порошенко, ни Гройсман — не говорит, сколько для этого нужно денег дополнительно из бюджета. Они об этом не говорят, но я оценил.

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Во сколько это обойдется?

— Получается приблизительно, если повысить до 4200 грн., в этом году понадобятся дополнительно 13 млрд грн. Это совершенно маленькая сумма, очень легко ее можно профинансировать до конца года. Кстати, в прошлом году по приватизации было недобрано в бюджет как раз 13 млрд грн. И что сделало правительство?

Правительство просто-напросто в декабре прошлого года выпустило дополнительно облигаций внутреннего государственного займа именно на сумму 13 млрд грн. и закрыло бюджетную дыру, потому что не было доходов от приватизации. Точно так же будет, скорее всего, действовать правительство и по поводу этой потребности из-за повышения минимальной заработной платы.

Причем 13 млрд гривен — это я еще исходил из того, что половина бюджетников получают минимальную заработную плату, то есть, возможно еще меньше понадобится для повышения минимальной зарплаты. Поэтому в предвыборный год в любом случае со второго квартала правительство повысит, а Верховная Рада естественно утвердит такие изменения в бюджет, минимальную зарплату до 4200 грн.

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— На уровень жизни людей это не повлияет. А теперь поговорим о негативных вещах. Вот да, отвязали минимальную заработную плату от социальных выплат, от других социальных бюджетных выплат, но минимальная заработная плата все-таки привязана к другим критериям.

Первое — к штрафам. Увеличатся штрафы, потому что увеличится минимальная заработная плата. Теперь за недопуск к проверке трудовых отношений предприниматель должен заплатить стократный размер, который составит 420 тысяч грн., потом еще и налог на недвижимость, который тоже привязан к минимальной заработной плате.

Но, что самое основное, также увеличится и налоговое давление на малый бизнес, на так называемых единоналожников, потому что их платежи привязаны к минимальной заработной плате, и единый социальный взнос также привязан к ней. Получается, если повысят до 4200, то по сравнению с 2016 годом, ежемесячные платежи малого и среднего бизнеса увеличатся в 2,6 раза.

В прошлом году сотни тысяч предприятий, работающих малых предприятий позакрывались, потому что минимальную заработную плату увеличили в два раза с 1600 до 3200. Эта тенденция продолжится и в этом году.

Кто еще пострадает? Опять же низкоквалифицированный персонал, потому что его будут переводить либо на неполный рабочий день, либо просто увольнять, потому что такую зарплату низкоквалифицированному персоналу, 4200 грн., не все будут иметь возможность выплачивать, особенно в депрессивных районах Украины.

Президент говорит, что в Украине будут созданы такие условия, когда работодатели откажутся от зарплат в конвертах. С другой стороны, повышение минимальной зарплаты этому совершенно не способствует. Как должен рассуждать представитель бизнеса для того, чтобы вывести и сделать всю зарплату "белой"?

— Опять же, есть малый бизнес, есть большой бизнес. Большой бизнес, крупные компании уже давным-давно выплачивают заработные платы без конвертов, полностью в белую. Кстати, вот как раз на большой бизнес повышение минимальной заработной платы вообще никак не влияет и никакого отношения к нему не имеет, потому что там зарплаты уже выше, чем минимальные, поэтому их это все не касается. А пострадает от этого малый бизнес.

Почему малый бизнес? Потому что тут не только лишь дело в налогообложении, здесь также дело и в налоговом, административном давлении, в рейдерских разных моментах, поэтому малый бизнес больше всего и находится "в тени", пытается уклоняться от всех этих административных наездов. Поэтому он и выплачивает заработную плату в конвертах для того, чтобы хоть как-то выжить в этих условиях, когда вся страна обеднела и потребительский спрос Украины, к сожалению, находится на низком уровне. Поэтому никаких стимулов.

Если президент говорит, что перестанут выплачивать в конвертах, тогда пусть он скажет, по какой причине малый бизнес должен это сделать. Улучшился инвестиционный климат, налоговая перестала быть коррумпированной, да? Рейдерские захваты опять же перестали происходить? Наоборот, все это в последние годы только лишь усугубилось, поэтому я не вижу никаких причин для перехода в светлый сектор экономики из теневого.

Слушатели пишут о том, что повышение минимальной заработной платы приведет к росту цен. Можете ли Вы их успокоить или подтвердите их догадки?

— Естественно, приведет к росту цен. Мы можем сейчас смотреть по прошлому году, когда в два раза повысилась минимальная заработная плата. По разным оценкам, это повлияло на общий индекс инфляции где-то еще +2%, и в этом году естественно тоже.

Это не только приведет к дополнительной инфляции, потому что у людей появятся дополнительные деньги, прежде всего у бюджетников, но также и к инфляции затрат, то есть, предприятия вынуждены выплачивать больше зарплат, а это прежде всего коммунальные предприятия, которые будут перекладывать все в цены и тарифы, будут максимально стараться.

То есть, тут два эффекта на инфляцию, потому что будет больше расходоваться денег, например, на продукты питания, и второе — повысятся затраты, что приведет к росту тарифов.

К слову, экономист Центра социально-экономических исследований "Case Украина" Владимир Дубровский высказал мнение, что повышение минимальной зарплаты — тормоз на пути развития экономики.