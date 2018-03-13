Встречаем RAB-тарифы. Цена на э/э для населения вырастет - Плачков

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко выступил против повышения цен для населения за электроэнергию. В интервью украинским телеканалам он заявил, что введение так называемых RAB-тарифов, которые еще называют "стимулирующими", не должно привести к повышению цен для населения за электроэнергию. Президент сомневается, что такие тарифы начнут действовать уже в апреле.

Порошенко напомнил, что принцип RAB-тарификации является европейским и по нему работают все без исключения страны ЕС. Он ликвидирует монополизм на рынке и открывает возможности участвовать всем, кто производит электричество более дешевым путем. Таким образом, глава государства не против стимулирующих тарифов, а только "за", но от них не должны страдать простые украинцы.

Подробнее о введении RAB-тарифов и как оно повлияет на цены на электроэнергию для украинцев, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экс-министр топлива и энергетики, глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

Что такое RAB-тарифы? Почему вокруг них такая шумиха?

— Есть такое понятие, как природная монополия. Она — во всем мире. И это связано с такой деятельностью, как электроснабжение, водо-, газоснабжение, теплоснабжение и водоотведение. И никакое изменение в тарифообразовании не приводит к уменьшению этой природной монополии. Она как была природной монополией, так она и осталась не только в Украине, но и во всех странах. Что касается RAB-тарифов. Сегодня система производства и распределения электроэнергии выглядит таким образом. Есть генерирующая компания, которая продает электроэнергию энергорынку, энергорынок продает распределительным компаниям, и те уже продают населению. Так вот, речь идет о распределительных компаниях, которые транспортируют электроэнергию, продают. И, естественно, Национальная комиссия по регулированию определяет, по какой цене эти компании должны покупать электроэнергию, по какой цене — продавать населению, и какой уровень доходности или прибыли должен остаться в этой электрораспределительной компании. Например, "Киевоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Одессаоблэнерго" и т. д. Так вот, если до сегодняшнего дня НКРЕ проверяла практически всю экономику этой компании, все затраты, заканчивая сколько гвоздей купили и по какой цене, то сейчас предлагается перейти на такую систему: делается оценка основных фондов, и на эти основные фонды устанавливается 12,5% дохода, прибыли от оценки. Для того, чтобы эта компания работала, чтобы можно было развиваться, чтобы можно было ее модернизировать, можно было реконструировать, увеличить качество энергоснабжения.

То есть, эти деньги в теории должны идти на содержание сетей, на их модернизацию, на вложения в инфраструктуру?

— Да. Сейчас эту так называемую инвестиционную составляющую НКРЕ определяет для каждого облэнерго индивидуально. Это субъективный такой подход: этим — 8%, этим — 15%, этим — 18% в зависимости от необходимости. А тут будет переход на на прогрессивный такой метод — всем 12,5% от стоимости основных фондов. И все. Но есть несколько моментов. В целом это, можно сказать, прогрессивный метод. Но, на мой взгляд, сегодня он у нас работать не сможет, потому что у нас сегодня нет критериев и не организован контроль за качеством работы этих облэнерго, за качеством поставки услуг. Я считаю, что уровень энергоснабжения потребителей достаточно низок с точки зрения надежности и качества по объективным и субъективным причинам. Поэтому для того, чтобы ввести RAB-тарифы, необходимо еще решить целый ряд организационных и финансовых вопросов, разрулить долги на энергорынке, а они составляют больше 30 млрд, организовать систему контроля и т.д.

Сколько времени потребуется на решение всех этих вопросов? И когда RAB-тарифы в Украине могут начать действовать?

— Они могут начать действовать и в апреле. Без разрешения этих вопросов, как мы очень много вещей делаем. Приняли закон о рынке электроэнергии и начинаем его внедрять без решения многих системных вопросов. У нас энергетика заполитизирована. И все решения принимаются через призму политической составляющей. Например, президент сейчас считает необходимым не вводить RAB-тарифы только через призму политической составляющей. Поэтому мне трудно спрогнозировать. У нас для того, чтобы навести порядок в энергетике, сделать логичной тарифную систему на энергоресурсы, скоординировать работу энергетических компаний, я думаю, года-полтора будет достаточно при политической воле и при правильной организации системы взаимоотношений исполнительной власти и с топливно-энергетическим комплексом.

Вы наблюдали на протяжении последних лет такую правильную организацию и политическую волю?

— Абсолютно нет. Я всегда говорил о том, что сегодня у нас алогичное тарифообразование, его трудно понять, потому что тарифная политика всегда должна отвечать трем критериям, так во всем мире. Первое — она должна быть прозрачная, второе — тарифы должны быть экономически обоснованными и третье — тарифы должны быть соизмеримыми с доходами населения, потребителя. У нас этого абсолютно нет. Мне кажется, абсолютно нет координации не то, что элементов руководства, нет координации работы предприятий топливно-энергетического комплекса. Я имею в виду «Нафтогаз», «Энергоатом», «Укргидроэнерго», генерирующие компании, энергорынок. На мой взгляд, они сегодня работают, как такие партизанские отряды. Они не координируются. И много таких вещей. К сожалению, такой алгоритм сегодня. Почему так происходит — трудно сказать. Опять же, через призму политической составляющей. Потому что в правительстве, на мой взгляд, очень много центров принятия решений, и только один центр ответственности — премьер, а он физически не может охватить все эти моменты в целом, это невозможно. Должен быть центр принятия решений, центр ответственности. А премьер координирует и принимает самые стратегические решения.

Если с апреля начнут действовать RAB-тарифы, приведет ли это к увеличению тарифов на электроэнергию для населения? Есть такая взаимосвязь?

— Однозначно приведет. И по опыту внедрения RAB-тарифов, например, в европейских странах, это на первом этапе приводит к увеличению, как минимум, на 15-20%, а, может, и больше. Через 3-4 года должна быть стабилизация, и эта прибыльность вроде бы должна дать возможность компаниям сделать реконструкции, модернизации, увеличить надежность. И это потом приведет к стабилизации тарифов. На первом этапе — это однозначное повышение тарифов. Но я еще раз повторяю, в преддверии выборов в следующем году, я считаю, этого не будет. Что президент, что премьер не допустят этого. Через призму политической составляющей.

А после выборов уже цены догонят?

— Естественно, дальнейшие реформы, как мы это всегда делаем. У нас такие этапы. После выборов начинаем очень активно, и где-то потом в преддверии выборов мы затихаем, а за год до выборов мы стараемся быть хорошими для электората.

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К слову, правительство не поддерживает введение RAB-тарифов в том виде, как это сделано Национальной комиссией по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко полагает, что при Гройсмане распределение денег на энергорынке стало непрозрачным.