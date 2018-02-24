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    Задолженность по зарплате в Украине выросла более чем на 32%

    (обновлено: )3110
    Государственная служба по вопросам труда сообщила, что по состоянию на 1 января Задолженность по выплате заработной платы составляла 2,37 млрд грн.
    Деньги
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 января 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 32,4%, составив уже 2,37 млрд грн, сообщила Государственная служба по вопросам труда.

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    В службе уточнили, что ао сравнению с ноябрем 2017 года, задолженность по выплате зарплаты в декабре 2017 года сократилась на 8,8%. 

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    Также отмечается, что задолженность по зарплате экономически активных предприятий в декабре 2017 года составила 1,27 млрд грн, что на 7,6% больше, чем годом ранее. По сравнению с ноябрем 2017 года, задолженность по зарплате экономически активных предприятий в декабре прошлого года сократилась на 15%. 

    По данным ведомства, по требованию государственных инспекторов труда была погашена задолженность по выплате зарплаты на сумму 993,3 млн грн для 182,6 тыс. работников.

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    Отметим, по данным Госстата, на 1 января 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2,368 млрд грн, из нее 1,27 млрд грн приходилось на экономически активные предприятия.

    Ранее Госстат сообщил о резком падении производства угля в Украине.

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