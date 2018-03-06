Аваков "обновил" декларацию, увеличив зарплату жены на полмиллиона

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков подал исправленную годовую декларацию о дохоах, в которой заработная плата его супруги увеличена на полмиллиона гривен. "Обновленная декларация" главы МВД обнародована в Едином госреестре деклараций.

Как уточняет "Украинская правда", согласно опубликованным данным, Инна Авакова в 2017 году получила 847 871 гривен зарплаты от "Avitalia S.R.L" (декларация от 5 марта 2018 года). В предыдущей декларации, обнародованной 26 февраля 2018 года, говорилось о 304 124 гривен. В документе уточняется, что эти деньги как "заработная плата, полученная по совместительству".

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Корпоративные права "Avitalia S.R.L" на 100% принадлежит Арсену Авакову, он также декларировал дивиденды от этой компании.

Таким образом, суммарный доход супурги главы МВД за год составил 57 520 426 гривен, большая часть из которых, 55,8 миллионов гривен, Авакова получила от продажи доли телеканала "Еспресо".

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 гривен общего дохода за 2017 год. Таким образом, его жена получила доход в 53 раза больше мужа.

Ранее СМИ сообщили о существовании у четы Аваковых дорогой виллы в Италии.