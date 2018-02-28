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    Средняя зарплата украинцев превысила минимальную вдвое

    (обновлено: )26303
    Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в января 2018 года составила 7 711 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы.
    Деньги
    torange.ru

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В Украине средняя номинальная заработная плата в 2,1 раза превышает размер "минималки". В января 2018 года она составила 7 711 грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины (Госстата).

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    "Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в января 2018 года составила 7 711 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн)", — сообщили в Госстате.

    В то же время отмечается, что по сравнению с декабрем 2017 года размер средней номинальной зарплаты в Украине уменьшился на 12,1%.

    В Госстате объяснили, что в начале года такое уменьшение происходит всегда, и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и тому подобное.

    При этом, за последние 12 месяцев (по отношению к январю 2017 года) номинальная заработная плата выросла на 28,4%.

    Индекс реальной зарплаты в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 86,6%, а относительно января 2017 — 112,3%.

    Ранее Госстат сообщил о резком падении производства угля в Украине.

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