В Мелитополе не могут найти коммунальщиков с зарплатой 11 тыс грн

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Мелитополе местные власти сообщили об острой нехватке сотрудников коммунальных предприятий города, сообщает "РИА Мелитополь". Заместитель городского головы Иван Федоров пояснил, что в связи с дефицитом квалифицированных кадров, коммунальщики уже любыми способами заманивают на свои предприятия людей. В том числе и повышая оклады.

"Год назад мы даже не могли себе представить, что в водоканале будет дефицит кадров рабочих специальностей. Всегда очередь людей в приемной водоканала стояла, которые просились устроится на работу. А сегодня мы ищем мотивацию, должны повышать зарплату, чтобы удержать людей…Такая ситуация у нас не только на КП Жилмассив, но и на других предприятиях. Мэр объезжает сейчас заводы и сталкивается с тем, что у многих предпринимателей нашего города, промышленников есть дефицит людей на рабочие специальности", — объяснил ситуация Федоров.

Тема нехватки рабочих рук всплыла на брифинге в горсовете. Журналисты удивились размеру зарплаты механика КП "Жилмассив", зарплатный фонд которого формируется исключительно из оплаты потребителей за услуги обслуживания многоквартирных домов и придомовой территории. КП с помощью объявления на телевидении разыскивает на эту должность кандидата, предлагая зарплату в 11 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в Киеве на одно свободное рабочее место претендуют два человека. Говорят, такой высокий уровень конкуренции в отдельных сегментах рынка побудил лиц, которым стало трудно найти работу по специальности, искать ее в смежных или вообще в новых отраслях.