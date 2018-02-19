наверх
19.02.201820:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.99+ 0.23
  • EUR33.64+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Киевом рабочий упал в бункер с зерном и задохнулся

    (обновлено: )24101
    Тело погибшего достали из бункера и передали медработникам, которого смогли лишь констатировать смерть. Мужчина умер из-за асфиксии зерном кукурузы.
    Несчастный случай на производстве
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Смертельное происшествие произошло на предприятии по производству хлебопродуктов в городе Сквира Киевской области.

    "В 11:26 поступило сообщение, что на производстве на улице Киевская в зерновой бункер железнодорожной отгрузки поточной линии объемом ориентировочно 25 тонн упал 41-летний мужчина, аппаратчик обработки зерна", – сообщают в ГСЧС Киевской области.

    Пресс-служба ГСЧС
    Несчастный случай на производстве

    На место выехали спасатели, однако рабочего спасти не удалось.

    "С помощью веревки тело погибшего достали из бункера и передали медработникам. Они констатировали смерть человека вследствие асфиксии (удушение зерном кукурузы)", – говорят в ГСЧС Киевской области.

    Обстоятельства смерти мужчины должны выяснить правоохранители.

    Напомним, в Прикарпатье башенный кран раздавил грузовик с рабочими.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нападение радикалов на здание "Россотрудничества"
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Петр Порошенко в Мюнхене
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины