Под Киевом рабочий упал в бункер с зерном и задохнулся

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Смертельное происшествие произошло на предприятии по производству хлебопродуктов в городе Сквира Киевской области.

"В 11:26 поступило сообщение, что на производстве на улице Киевская в зерновой бункер железнодорожной отгрузки поточной линии объемом ориентировочно 25 тонн упал 41-летний мужчина, аппаратчик обработки зерна", – сообщают в ГСЧС Киевской области.

Пресс-служба ГСЧС Несчастный случай на производстве

На место выехали спасатели, однако рабочего спасти не удалось.

"С помощью веревки тело погибшего достали из бункера и передали медработникам. Они констатировали смерть человека вследствие асфиксии (удушение зерном кукурузы)", – говорят в ГСЧС Киевской области.

Обстоятельства смерти мужчины должны выяснить правоохранители.

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