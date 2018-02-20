Работать некому. Польша оставляет Украину без рабочих рук

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Украине стремительно сокращается трудоспособное население, а трудовая миграция становится серьезной проблемой для страны.

Лишь по официальным данным, с 2015 года Украина потеряла 7% трудоспособного населения. Однако, как отмечает издание Bloomberg, этот процент может быть гораздо больше, после того как украинцы получили возможность уехать из страны по безвизу. Это означает, что реальные потери Украины от трудовой миграции намного выше официальных.

"Официальные данные Украины показывают, что бывшая советская республика лишилась 7% рабочей силы с 2015 года — при этом данное число, вероятно, намного выше", — говорится в материале Bloomberg.

По данным Международной организации по миграции, 12% украинцев покинули родину ради заработков на чужбине или планируют сделать это в ближайшее время.

Как говорят эксперты рынка труда, Украина помогла залатать дыры на рынках труда от Праги до Варшавы, которые появились из-за возможности свободного передвижения по Европе для граждан восточноевропейских стран, а также из-за более привлекательных зарплат в богатых странах Западной Европы.

"У иностранных компаний нет выхода", — говорит Пелех, который открыл девятый офис с 2013 года, но успевает обслуживать лишь пятую часть клиентов, которые ищут украинских работников.

"Сначала они искали работников с большим опытом и дипломами. Теперь они берут всех. И тратятся на месяц обучения, если нужно", — добавляет он.

Мотивы украинских работников просты: оплата за месяц работы на их родине составляет в среднем 7100 гривен (265 долларов), по сравнению с 3500 злотых (1046 долларов) в Польше.

В топе стран по числу въехавших украинцев трудоспособного возраста также Италия. С 2015 по 2017 годы число выехавших с территории Украины на Апеннины составило почти 150 тысяч человек. Около 120 тысяч украинских гастарбайтеров облюбовали Чехию. До США добрались не более 30 тысяч граждан Украины, желающих найти работу.

Низкий уровень оплаты труда в Украине, конфликт на востоке страны, девальвация национальной валюты, а также коррупция стимулируют трудовую эмиграцию. Об этом говорится в письме зампредседателя Нацбанка Дмитрия Сологуба агентству Bloomberg.

"На сегодняшний день трудовая миграция это одна из самых стремительно растущих проблем Украины. Она может поставить под угрозу как экономический рост, так и стабильность цен в ближайшие годы", - говорится в письме.

Однако представители рекрутинговых компаний считают, что трудовая эмиграция может вскоре стать не такой привлекательной, поскольку уровень оплаты труда чернорабочих в Украине и Польше сравняется и большинство украинцев в конце концов вернутся домой.

Работать некому

Преподносимый властями как большое достижение безвизовый режим несет не только "плюсы". Последствия уже заметны: по словам людей, имеющих отношение к производству, на предприятиях ощущается острая нехватка специалистов. Уехали…

Сейчас в Польше официально работает 1,5 миллиона зарегистрированных украинцев, и еще около полумиллиона незадокументированных. Кроме того, Чехия планирует удвоить ежегодные квоты работников из Украины.

"В январе чешское правительство объявило о своих планах удвоить ежегодную квоту для трудовых мигрантов из Украины с 9 тысяч 600 до 19 тысяч 600 человек. Три года назад эта квота составляла всего 3 тысячи 800 человек. Месседж из Праги предельно ясен: украинским рабочим не просто рады, они жизненно важны для экономики Чешской Республики", — писал Питер Дикинсон в статье для Atlantic Council.

В польском Союзе предпринимателей и работодателей признали: без украинцев экономику страны ждала катастрофа. Избежать ее помогли трудовые мигранты из Украины.

О том, что работающие в Польше украинцы реально спасают польскую экономику, с гордостью заявлял и глава МИД Украины Павел Климкин. А кто будет спасать украинскую экономику?

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Демографы ожидают, что в течение ближайших 30 лет население Украины сократится примерно до 35 миллионов человек. Но есть предположения, что уже сейчас реально в стране проживают не более 30 миллионов.

Остальные уехали в поисках лучшей доли: за пределами Украины работают, по разным оценкам, от 5 до 10 миллионов украинцев. В той же Польше, по прогнозам, численность украинских рабочих в 2018 году превысит два миллиона человек. В России, по разным данным, находятся от 3 до 3,5 миллионов украинцев (называют и более впечатляющие цифры). А есть ведь и другие страны.

Процесс отъезда из Украины трудоспособных и квалифицированных кадров может ускориться. По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", свыше трети (35%) украинцев хотели бы покинуть страну.

По материалам из открытых источников интернет