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    Безвиз в действии. Германия нуждается в украинских заробитчанах

    (обновлено: )62812
    Растущему немецкому рынку труда требуется постоянная подпитка квалифицированными иностранными трудовыми мигрантами, из таких стран как Украина или Белоруссия.
    Сбор урожая помидоров
    REUTERS Eduard Korniyenko

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В результате рекордного подъема экономики в Германии по итогам 2017 года зафиксированы рекордно низкая безработица и рекордно высокая занятость, и эксперты уверены, что в 2018 году бум на немецком рынке труда продолжится, сообщает dw.com.

    Заробитчанка
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    Однако внутренних трудовых ресурсов для того, чтобы в полной мере обеспечить растущую экономику страны необходимыми ей кадрами, сегодняшней Германии явно не хватит. Эксперты единодушны: немецкому рынку труда требуется постоянная подпитка квалифицированными иностранными трудовыми мигрантами, сообщает издание.

    "Скажу со всей определенностью: без привлечения работников из третьих стран мы в ближайшие годы не обойдемся", — заявил глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле.

     Под третьими странами подразумаваются государства, не входящие в ЕС. Скажем, Индия. Или, например, Россия, Украина, Белоруссия. Работники из этих стран с высшим или средним специальным образованием уже сейчас имеют возможность получить в Германии работу вместе с видом на жительство, отмечает издание.

    Ранее компания Personnel Service опубликовала итоги опрос поляков. 42 процента из них уверены, что украинские заробитчане обвалили рост зарплат. Кроме того, в 2018 году в Польше могут ввести налог за трудоустройство сезонного работника. Сумма налога составит 300 злотых.

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