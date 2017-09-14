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    Польша введет налог на трудоустройство заробитчан

    (обновлено: )20040
    Как сообщил глава Постоянной комиссии Кабинета министров Польши Генри Ковальчик, который координирует работу над проектом, налог составит около 300 злотых в месяц.
    Гастарбайтеры. Архивное фото
    Diennikwschodni.pl

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Правительство Польши до конца текущего года планирует принять проект закона, который вводит фиксированный налог за трудоустройство сезонного работника.

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    Об этом сообщил глава Постоянной комиссии Кабинета министров Польши Генри Ковальчик, который координирует работу над проектом.

    Налог составит около 300 злотых в месяц.

    ".. Я координирую работу над новым решением относительно налогообложения сезонных работников. Это касается сотен тысяч людей. Нужно, чтобы фермеры могли легально нанимать таких работников, уплачивая небольшой налог в размере около 300 злотых в месяц", — цитирует Ковальчика delo.ua.

    Новые правила должны вступить в силу со следующего летнего сезона.

    Чиновник подчеркнул, что "при случае решим проблему регистрации иностранных работников, что также важно для национальной безопасности". Согласно статистическим данным, Польша выдала более миллиона разрешений на въезд.

    "Однако мы не знаем, сколько людей выехала, а сколько осталось работать", — посетовал Генри Ковальчик.

    Ранее сообщалось, что Польша планирует соорудить вдоль границы с Украиной и Белоруссией ограду, цель которой — предотвращение миграции диких кабанов, переносчиков африканской чумы свиней.

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