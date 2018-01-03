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    В посылках для украинских заробитчан в Италии найдено оружие

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (117)

    (обновлено: )19520
    В микроавтобусе, который перевозил из Украины в Италию посылки для работников, сотрудники пункта пропуска "Порубное" Черновицкой таможни ГФС обнаружили пакет c магазинами для автомата Калашникова.
    Таможенный контроль. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 дек — РИА Новости Украина. Таможенники обнаружили в микроавтобусе, который перевозил посылки для украинских заробитчан в Италии, 10 корпусов магазинов автомата Калашникова, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

    Заробитчанка
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    "В микроавтобусе, который перевозил из Украины в Италию посылки для работников, сотрудники пункта пропуска "Порубное" Черновицкой таможни ГФС обнаружили пакет с совсем не новогодним содержанием. В запакованной скотчем картонной коробке были скрыты 10 корпусов магазинов автомата Калашникова и планка Пикатинни — система рельсового крепления прицелов и других вспомогательных устройств на огнестрельное оружие", — говорится в сообщении.

    Сейчас сотрудники таможни устанавливают факты, которые имеют значение по делу, и готовят в правоохранительные органы сообщение о совершении противоправного деяния, содержащего признаки преступления, отметили в ГФС.

    Напомним, ранее президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза похвалил украинцев, которые устроились работать в его стране.

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