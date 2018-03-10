Согласно информации Черновицкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 12.01.2017 в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составляет 51,61.
Согласно данным, сперва депутат купил 39 объектов недвижимости, среди которых 31 квартира, 6 мест под автомобиль и 2 нежилых помещения. В июле 2017 года Скрипа приобрел еще 48 объектов недвижимости, среди которых 32 квартиры.
Никаких енотов в магазине не было, а продавщицу магазина уговорили подыграть, рассказали жители. По словам бывшего администратора цирка, из которого якобы сбежали еноты, нынешний руководитель шапито "любит рекламироваться с помощью фейков".
По предварительным данным, автомобиль "Волга", которым управлял экипаж из Одессы, на большой скорости выбросило с трассы. Водитель скончался, штурман с переломом шеи госпитализирован, сообщает местное издание.
По информации СМИ, отец переплыл на другой берег реки, а мать, дядя и ребенок остались на обратном. 9-летний мальчик решил поплавать недалеко от берега, зашел в воду, а через некоторое время попал на глубину и начал тонуть.
Мужчина был мгновенно госпитализирован в Черновицкую областную клиническую больницу, где к оказанию медицинской помощи была привлечена операционная бригада в составе общих и сосудистых хирургов, урологов, травматологов и других специалистов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".