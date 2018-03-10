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    Черновицкая область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 71
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    Глибоцький лицей
    На Буковине умер лицеист. Медики назвали причину
    14:01 27.02.2018
    236
    По информации медиков, юноша усиленно занимался спортом, несмотря на то, что это было для него противопоказано. В полиции начали расследование по части 1, статьи 115 УК Украины "Умышленное убийство".
    Снегопад в Украине. Архивное фото
    В Черновицкой области ряд населенных пунктов обесточены из-за непогоды
    09:39 10.02.2018
    63
    В ГСЧС сообщили, что к восстановлению электроснабжения в Черновицкой области привлечены бригады областных энергокомпаний.
    ДТП в Черновицкой области
    В Черновицкой области произошло кровавое ДТП с иномаркой
    21:33 07.02.2018
    334
    В результате ДТП водитель ВАЗ получил политравму, а его 25-летний пассажир – сотрясение мозга. Еще один пассажир данной машины скончался в медицинском учреждении.
    Карта Украины без Крыма была вывешена на День соборности в Черновицкой области
    СБУ возбудила дело из-за карты Украины без Крыма, вывешенной в День Соборности
    14:45 23.01.2018
    476
    В Черновицкой области разгорелся скандал из-за нарисованной вручную карты Украины, на которой не было Крыма. Карту вывесили на торжественном мероприятии в День Соборности Украины.
    Корь
    Корь в Черновцах. 66% заболевших не были вакцинированы - спецкор
    14:50 15.01.2018
    553Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Больше всего болезнь распространяется среди школьников отдаленных районов Черновицкой области, куда доходит мало вакцин, сообщила редактор сайта города Черновцы 0372.ua Ирина Шведик.
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом корь попали дети, которые посетили перед новым годом цирк Кобзов
    Вспышка кори. В Черновицкой области зафиксировано 468 заболевших
    20:54 12.01.2018
    536Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Согласно информации Черновицкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 12.01.2017 в Черновицкой области зарегистрировано 468 случаев кори, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составляет 51,61.
    Ромео Скрипа в центре
    "И что?" Депутат от БПП купил за год 63 квартиры, а его жена - BMW X6 за 45 тыс грн
    18:35 04.01.2018
    2862
    Согласно данным, сперва депутат купил 39 объектов недвижимости, среди которых 31 квартира, 6 мест под автомобиль и 2 нежилых помещения. В июле 2017 года Скрипа приобрел еще 48 объектов недвижимости, среди которых 32 квартиры.
    Таможенный контроль. Архивное фото
    В посылках для украинских заробитчан в Италии найдено оружие
    05:45 03.01.2018
    401Криминальные войны в Украине
    В микроавтобусе, который перевозил из Украины в Италию посылки для работников, сотрудники пункта пропуска "Порубное" Черновицкой таможни ГФС обнаружили пакет c магазинами для автомата Калашникова.
    Взятка военкома в Черновцах
    Стал известен новый размер взяток за отмазку от призыва
    13:08 16.11.2017
    1379
    Заместитель военного комиссара Черновицкого городского военного комиссариата брал по 1 тысяче долларов с призывника.
    Енот. Архивное фото
    Сообщения о енотах-дебоширах в Черновицкой области оказались фейком
    17:47 10.10.2017
    152
    Никаких енотов в магазине не было, а продавщицу магазина уговорили подыграть, рассказали жители. По словам бывшего администратора цирка, из которого якобы сбежали еноты, нынешний руководитель шапито "любит рекламироваться с помощью фейков".
    Сходили за покупками. Еноты разгромили магазин в Черновицкой области 
    10:36 02.10.2017
    571
    В городе Сторожинец Черновицкой области еноты устроили погром в магазине "Людмила", сообщает издание "Сторожинец" со ссылкой на владелицу магазина Людмилу Карп.
    На месте гибели гонщика во время чемпионата по ралли в Черновицкой области
    Трагедия под Черновцами. Во время чемпионата по ралли погиб гонщик
    13:27 10.09.2017
    541
    По предварительным данным, автомобиль "Волга", которым управлял экипаж из Одессы, на большой скорости выбросило с трассы. Водитель скончался, штурман с переломом шеи госпитализирован, сообщает местное издание.
    Сбежавшие из лагеря дети
    Пропавших сирот в Черновицкой области нашли недалеко от лагеря
    14:13 31.08.2017
    264
    Воспитанников приюта нашли в селе недалеко от места расположения лагеря в селе Мамаевка Кицманского района. Дети переночевали в заброшенном доме.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    В Черновицкой области из детского лагеря сбежали сироты
    16:27 30.08.2017
    135
    В полиции сообщили, что шесть воспитанников приюта самовольно покинули территорию лагеря и ушли в неизвестном направлении. К поискам несовершеннолетних привлекли весь личный состав полиции области.
    Больница
    В Черновицкой области людей госпитализировали с подозрением на лептоспироз
    16:30 23.08.2017
    258Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину
    Как проинформировал областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины, в больницы попали 4 человека, у них подозревают лептоспироз.
    Река Днестр
    В Черновицкой области спасая ребенка утонули родители
    03:37 20.08.2017
    693
    По информации СМИ, отец переплыл на другой берег реки, а мать, дядя и ребенок остались на обратном. 9-летний мальчик решил поплавать недалеко от берега, зашел в воду, а через некоторое время попал на глубину и начал тонуть.
    Молоток судьи
    Хотел за границу: за уклонение от армии украинца осудили на год
    12:49 09.08.2017
    655
    Мужчина прошел аттестационную комиссию военкомата, но позже без уважительных причин уклонился от службы и отказался получать повестку, объяснив это причиной выезда за границу.
    ДТП в Черновицкой области
    Смертельное ДТП в Черновицкой области: пешехода разорвало пополам
    09:08 01.08.2017
    709
    Как отмечается, 19-летний водитель на Audi A6, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости влетел в пешехода. Удар был настолько мощный, что человека просто разорвало пополам.
    Пилорама. Архивное фото
    В Черновицкой области мужчину насквозь пробил деревянный кол, но он выжил
    18:59 21.07.2017
    218
    Мужчина был мгновенно госпитализирован в Черновицкую областную клиническую больницу, где к оказанию медицинской помощи была привлечена операционная бригада в составе общих и сосудистых хирургов, урологов, травматологов и других специалистов.
    Пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль в Черновицкой области
    В Черновицкой области поезд протаранил автомобиль
    11:22 22.06.2017
    102
    Как сообщается, на нерегулируемом железнодорожном переезде пассажирский поезд сообщением "Черновцы-Вижница" въехал в автомобиль Volkswagen Passat под управлением местного жителя.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Глибоцький лицей
    На Буковине умер лицеист. Медики назвали причину
    14:01 27.02.2018
    236
    По информации медиков, юноша усиленно занимался спортом, несмотря на то, что это было для него противопоказано. В полиции начали расследование по части 1, статьи 115 УК Украины "Умышленное убийство".
    Снегопад в Украине. Архивное фото
    В Черновицкой области ряд населенных пунктов обесточены из-за непогоды
    09:39 10.02.2018
    63
    В ГСЧС сообщили, что к восстановлению электроснабжения в Черновицкой области привлечены бригады областных энергокомпаний.
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