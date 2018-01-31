Чехия вдвое увеличила квоту на украинских заробитчан

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Чехия увеличивает в два раза, до 20 тысяч человек в год, прием на работу граждан Украины, в связи с чем расширяет составы консульств в этой стране, сообщил в среду журналистам после заседания правительства глава чешского МИД Мартин Стропницкий.

"На расширение консульских служб будет выделено 50 миллионов крон (около двух миллионов евро). Также будет сокращен период оформления въездных и рабочих документов для граждан Украины. Одновременно рассматривается вопрос о приеме на работу в республике граждан Монголии и Филиппин", — сказал Стропницкий.

Кроме того, намечено увеличить прием на работу граждан Украины в сельскохозяйственной сфере, с 572 до 1500 человек, добавил глава МИД Чехии.

Меры правительства активно поддерживает Экономическая палата Чехии. Профсоюзы, наоборот, выступают против расширения приема на работу иностранных граждан.

Ранее премьер Андрей Бабиш заявил, что в условиях самой низкой в ЕС безработицы (2,4%) республике не остается ничего иного, как увеличить прием на работу иностранцев, иначе на многих предприятиях могут возникнуть трудности из-за нехватки рабочей силы.

Глава Минфина предыдущего правительства Иван Пилны предлагал пригласить для работы в стране до 200 тысяч иностранцев.

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Как сообщалось ранее, украинцы стали самой большой трудовой диаспорой в Чехии.