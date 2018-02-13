Atlantic Council: почему украинцы массово уезжают из страны

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В январе чешское правительство объявило о своих планах удвоить ежегодную квоту для трудовых мигрантов из Украины с 9 тысяч 600 до 19 тысяч 600 человек. Три года назад эта квота составляла всего 3 тысячи 800 человек. Месседж из Праги предельно ясен: украинским рабочим не просто рады, они жизненно важны для экономики Чешской Республики", — пишет Питер Дикинсон в статье для Atlantic Council.

"В Центральной и Восточной Европе не только чехи стремятся привлечь больше украинских мигрантов. В странах Балтики и на Балканах национальные правительства также упрощают правила на рынке занятости и ищут способы, как закрепить на местах украинских рабочих. Многие активно рекрутируют рабочих внутри Украины. Билборды в разных городах страны рассказывают о привлекательности как сезонных работ за границей, так и эмиграции по упрощенной схеме. Открыты специальные агентства и начаты мультимедийные кампании. Все они борются за человеческий ресурс ­ клондайк высококвалифицированной и сильно недооцененной рабочей силы в Украине", — продолжает автор публикации.

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"Несложно понять, почему идея импорта рабочих настолько популярна во всем регионе. Центральная и Восточная Европа переживают "демографический шторм" яма, грозящая подорвать как политический, так экономический прогресс, достигнутый за прошедшую четверть века. Низкие показатели рождаемости, высокий уровень смертности и масштабный отток молодежи в более богатые страны Западной Европы создают условия для сокращения численности населения. В ближайшее время в странах региона количество пенсионеров может превысить количество людей трудоспособного возраста", — пишет Питер Дикинсон.

"Это явление делает регион уникальным. По данным ООН, десять стран мира с самым быстросокращающимся населением — это все страны бывшего Восточного блока. Украина также в этом списке наряду с Болгарией, Хорватией, Сербией, Венгрией, Латвией, Литвой, Молдовой, Румынией и Польшей. В течение следующих 30 лет каждая из этих стран столкнется с перспективой сокращения численности населения на 15%. Эксперты по демографии говорят, что такое падение численности населения — неслыханно и возможно разве что в военные времена", — говорится в статье.

"Так почему Центральная и Восточная Европа обращаются к Украине, чтобы решить свои демографические проблемы? Цена вопроса, профессиональные навыки, а также близость стран делают украинцев экономически выгодными мигрантами. Экономический спад, который произошел в стране после Революции достоинства в 2014 году (…) способствовали усилению существующей экономической диспропорции между Украиной и ее соседями по ЕС. У украинцев ­ самые низкие средние зарплаты по Европе. Поэтому даже скромные доходы, предлагаемые в Центральной Европе, кажутся им приличным кушем. Географическая близость также делает Украину привлекательным вариантом ­ украинские рабочие могут приехать в кратчайшие сроки. У украинцев положительная репутация, они считаются высокообразованными сотрудниками и должным образом относятся к своей работе", — продолжает автор публикации.

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Но, возможно, самое большое коммерческое преимущество украинских мигрантов их культурная совместимость. "Западная Европа давно привыкла к идее закрыть свои демографические пробелы посредством массовой иммиграции из стран Африки и Азии. Но такой вариант является политически токсичным для большинства стран Центральной и Восточной Европы. Избиратели там не раз демонстрировали, что они негативно настроены к миграции не из стран Европы и не готовы мириться с мультикультурализмом. Это расхожее отношение к миграции привело к разрыву между старой и новой Европой, что, в свою очередь, стало причиной усиления конфронтации внутри ЕС и роста популистского национализма в Польше и Венгрии", — полагает Питер Дикинсон.

"Украинские мигранты оказались "наименьшим злом" для региона, который отчаянно нуждается в новых рабочих, но боится потерять свою историческую идентичность. Украинцев воспринимают положительно, они наиболее близки в этническом, религиозном и социально-культурном отношении к своим центрально-европейским соседям", — продолжает автор статьи.

"Популярность украинских мигрантов очевидна в Польше. Польское правительство способствовало тому, чтобы с 2014 года больше миллиона украинцев получили разрешение на работу в Польше. И это стало одним из основных направлений польской экономической политики, позволяющей стране поддерживать темпы экономического роста, даже несмотря на нехватку рабочей силы. Такой подход задал тенденцию во всем регионе", — говорится в публикации.

"Но Польша также стремится получить геополитические выгоды от прибывших в страну украинцев, выставляя их в качестве беженцев. Польские политики очень любят говорить о том, что ЕС должен благодарить Варшаву за то, что поляки спасают так много украинцев от российской агрессии. Это избавляет Польшу от давления ЕС по вопросу принятия сирийских беженцев. Этот аргумент звучит малоубедительно для Брюсселя. Более того, многих он ­— раздражает. В действительности практически никто из украинцев, выехавших с 2014 года в Польшу, не претендует на статус беженцев. Они являются экономическими мигрантами, которых привлекли обещания высоких зарплат и более ярких перспектив. По этим же причинам миллионы поляков покидают свою страну, переезжая в Западную Европу", — пишет Питер Дикинсон.

"Дискуссия по поводу статуса украинской общины в Польше продолжается. Но нет никаких сомнений в том, что быстрый рост этого сообщества трансформирует польское общество. Сегодня украинские общины становятся нормой во всех странах Восточной и Центральной Европы. Украинцы уже являются самым многочисленным меньшинством в Чешской Республике. В течение ближайшего десятилетия они будут доминирующим нацменьшинством в городах по всему региону", — говорится в статье.

"Но отток украинцев в Центральную и Восточную Европу создает серьезные проблемы для самой Украины, повышая перспективы демографического кризиса. Власти Украины стремятся предотвратить эту приближающуюся катастрофу, но у них нет способа исправить ситуацию, не закрывая границы. Урегулирование конфликта на Донбассе могло бы помочь в краткосрочной перспективе снизить отток людей, но пока уровень жизни и заработной платы в Украине не приблизится к стандартам соседних европейских стран, люди будут уезжать", — продолжает автор публикации.

"Эта тенденция сильнее всего ударит по небольшим населенным пунктам Украины. С момента распада Советского Союза украинское село столкнулось со стремительным оттоком населения, там по-прежнему обветшалая инфраструктура и отсутствие экономической активности. В этих реалиях процесс децентрализации не теряет своей актуальности", — пишет Питер Дикинсон.

"После Майдана благодаря процессу децентрализации у местных громад гораздо больше доступа к государственным ресурсам. Это даст Украине шанс и позволит предприимчивым местным управленцам сделать отдельные районы более привлекательными для жизни. Также необходимы скоординированные общенациональные усилия, чтобы поддерживать местные громады и убеждать украинцев в том, что они могут построить более привлекательное будущее для своих детей в своей собственной стране. Качественные дороги, школы, система здравоохранения побуждают людей создавать семьи и оставаться на родине, даже если зарплата там не такая высокая, как в других городах", — говорится в статье.

"В долгосрочной перспективе ничто не помешает украинцам продолжать и дальше голосовать "ногами", если Украина не станет более конкурентоспособной. Нынешняя пропасть между уровнем жизни в Украине и уровнем жизни в беднейших странах ЕС делает неизбежным дальнейший отток населения. Украина оказалась в незавидной роли поставщика человеческих ресурсов для региона, который сам стремится закрыть свои демографические проблемы. Если Украина не решит этот вопрос в срочном порядке, демографическая ситуация в стране только ухудшится. Через несколько поколений депопуляция может стать для Украины гораздо большей угрозой, чем коррупция и Кремль", — полагает Питер Дикинсон.