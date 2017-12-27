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    Аналитика и комментарии

    Рынок труда Украины. Работодатели готовы платить, но... некому

    (обновлено: )59822
    Вскоре незанятых в Украине станет еще меньше, а уровень безработицы будет снижаться из-за оживления экономической активности в торговле и строительстве на фоне значительной трудовой миграции из страны. Но работодателям будет все сложнее найти квалифицированные кадры.
    Группа людей
    REUTERS Yuya Shino

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Новый Трудовой кодекс. Безработных станет больше - аналитик. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Новый Трудовой кодекс. Безработных станет больше - аналитик

    Государственная служба занятости Украины подвела итоги за третий квартал 2017 года. Результаты оказались весьма обнадеживающими: уровень безработицы снизился с 10,1 (в начале года) до 8,9%. В целом, согласно результатам исследования, количество занятого населения в третьем квартале составляло 16,4 млн человек. Официальных безработных — 1 миллион 600 тысяч. Отметим, что среди мужчин уровень безработицы выше (11%), чем среди женщин (6,6%). А в городах нетрудоустроенных больше (1,128 млн), чем в селах (483,5 тыс.). 

    Без прорывов и особой динамики

    Интересно, что, по данным исследования “Барометр рынка труда Украины 2017", проведенного  международным кадровым порталом HeadHunter, в 2017 году рынок труда испытывал подъемы и спады, но в целом оказался не более сложным, чем в предыдущие годы. В течение года наблюдался рост количества рабочих предложений практически во всех профессиональных сферах. С начала года количество вакансий увеличилось на 28%. Примерно на четверть выросло и количество резюме.

    Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Архивное фото
    УНИАН
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    Региональные тенденции рынка труда в стране остаются стабильными: больше всего предложений работы было в столице. Здесь активно искали IТ-специалистов, маркетологов и специалистов по продажам. В регионах также в большей степени были востребованы работники сферы "Продажи" и "IТ, телеком", но, кроме этого, предлагались вакансии для специалистов сфер "Производство" и "Рабочий персонал".

    В течение года работодатели чаще искали сотрудников, чтобы заменить ушедших из компании, и укомплектовать штат. В то же время в 23% компаний набирали специалистов различных направлений в связи с расширением бизнеса. 17% работодателей открывали вакансии только по стратегическим направлениям развития. И такое же количество работодателей открыли всего одну-две вакансии. В 8% компаний сотрудников в течение 2017 не набирали, из них в 5% — из-за того, что не было такой возможности; 3% — из-за отсутствия  необходимости. Еще 3% работодателей сообщили о сокращении штата в их компаниях.

    Конкуренция

    Заробитчанка
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    Как показали результаты исследования портала HeadHunter, в  течение 2017 года в среднем на одно вакантное место  претендовали 3 сотрудника. В регионах наибольшая конкуренция была в Киеве, Херсонской, Сумской и Запорожской областях — здесь на одну вакансию претендовало 3-4 человека, тогда как наименьшая наблюдалась в западном регионе (Львовская, Волынская, Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая области). Здесь конкуренция держалась на уровне 1,2-1,5 претендента на место. 

    В ТОП-5 профессиональных сфер с наибольшей конкуренцией вошли высший менеджмент, добыча сырья, юристы, начало карьеры, искусство и медиа. Самая низкая конкуренция в уходящем году наблюдалась в таких отраслях, как автомобильный бизнес, консультирование, инсталяция и сервис, рабочий персонал и страхование. 

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    “Ситуация кардинально не отличается от прошлых лет — украинскому рынку труда традиционно не хватает представителей рабочих профессий — так называемых "синих воротничков". И это очень часто ощущается в сезон, об этом очень активно говорят работодатели", — пояснила руководитель экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала HeadHunter Украина Екатерина Криворученко

    Зарплата

    Юрист, эксперт Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.
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    Этот год начался с увеличения минимальной заработной платы в стране, и, как показывают результаты исследования, зарплаты в Украине пересматривались, но абсолютно по-разному. 36% респондентов отметили, что в их компаниях повысили зарплату всем сотрудникам без исключения, 33% сказали, что повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план, 26% отметили, что в компаниях, где они работают, зарплата не изменилась. О сокращении зарплаты сообщили только 5% из всего числа опрошенных украинцев. 

    "В 2017 работодатели начали в большей степени делать акцент на эффективности работы, повышая зарплату тем, кто выполняет план. Доля таких по сравнению с 2016 годом, выросла на 15%", — пояснила Криворучко.

    Несмотря на то, что "минималка" была увеличена вдвое, только у 16% опрошенных украинцев зарплата в 2017 году выросла на более чем 30%.  

    “В среднем, зарплаты увеличивали на 10-15%. Хотя, когда мы проводили опрос в начале года, респонденты говорили, что несмотря на пересмотр зарплат в сторону увеличения, вместе с тем, это не особо влияло на доходы, потому что менялась стоимость и продуктов, и коммунальных услуг", — сказала Криворученко.

    Кроме того, в 2017 году работодатели активно работали над нематериальной мотивацией своих сотрудников.

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    "Для работников важно двигаться не только вверх по карьерной лестнице, но и очень важно развиваться как профессионалу, так сказать, в горизонтальном направлении. Если говорить об атмосфере в коллективе, то, собственно, треть жизни мы проводим на работе, поэтому атмосфера, и сами работодатели это признают, влияет на то, каким образом будет реализован бизнес-процесс. И чем комфортнее человеку на работе, тем, безусловно, лучший результат он будет показывать. Поэтому  очень активно задумываются как раз над такими инструментами нематериальной мотивации персонала", — отметила Криворученко.

    Для почти половины украинцев (48%) нарушения трудовых прав, к сожалению, не редкость. Чаще всего (22%) нарушаются право на отдых (обеденные перерывы, отпуск и выходные),18% опрошенных не могут рассчитывать на своевременную оплату труда, 10% — жалуются на оплату больничных листов. 

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    Украинские работодатели не берутся давать серьезных прогнозов, будет ли расширяться их бизнес или будет оставаться стабильным. Но половина работодателей, которые принимали участие в опросе, все-таки надеются и прогнозируют развитие, а 20% респондентов говорят о том, что они надеются на стабильную работу своей компании.

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    Почти половина работодателей говорят, что пересмотр зарплат в их компаниях будет зависеть от экономической ситуации на рынке. При этом 24% опрошенных намерены повысить зарплаты большинству своих работников, а 20% — только тем сотрудникам, кто выполняет и перевыполняет план. 

    Трудовая миграция за пределы страны в последние годы стала одним из самых больших вызовов для Украины. Устав от отсутствия реформ и ожидания лучших экономических условий в Украине, миллионы украинцев пытаются улучшить свое финансовое состояние и реализовать карьерные ожидания в других странах.

    "На начало 2017 года каждый 5-6 респондент был готов к трудовой миграции за границу. И мы видим, что и работодатели из-за границы усиливают свои позиции — они предлагают работу и заинтересованы в наших специалистах. Безусловно, это влияет на украинский рынок труда, и очень активно начало влияет непосредственно в этом году, в связи с теми изменениями, которые происходили в стране. Очень проблематичной была ситуация летом в агросекторе и в туристической сфере. Сезонность в агросекторе совпадает с Европой, и наши специалисты ехали туда, поскольку уровень заработных плат там выше, хотя украинские работодатели уже пытаются поднимать зарплаты, чтобы мотивировать своих сотрудников оставаться в стране. Но проблемы пока остаются, но очень часто трудовая миграция имеет сезонный характер, и украинцы возвращаются и могут работать в стране. Есть тенденция, что украинскому работодателю приходится прикладывать значительно больше усилий, чтобы найти своего специалиста", — отметила Криворученко.

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    Главная причина, подталкивающая к выезду за рубеж – желание получить более интересную и высокооплачиваемую работу, чем у себя на родине. 

    Точных данных, сколько украинцев сейчас работает за границей, нет, п однако по оценкам Госслужбы занятости, сейчас за рубежом работает более 5,5 млн граждан Украины.

    Некоторые европейские страны активно поощряют приток трудовых мигрантов, в том числе и из Украины. Ярким примером может быть Польша, испытывающая серьезные проблемы с внутренними трудовыми ресурсами. Уровень заработной платы в Польше в 5 раз выше, чем в Украине, плюс лояльный климат для трудоустройства иностранцев сделали эту страну наиболее привлекательной для работников из Украины. Число трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2013 года выросло в 6,5 раза. По данным соцопроса социологической группы "Рейтинг", более 36% всех опрошенных выезжали на работу в Польшу, 25% – в Россию, по 5% работали в Чехии и Германии, 3% – в Италии, остальные – в других странах преимущественно Западной Европы.

    В результате массовый отток украинцев на работу в соседние страны способствует росту экономики и благосостояния этих стран, но, при этом, ухудшается экономическая, демографическая и социальная ситуация в Украине.

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    В украинском правительстве наконец признали трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства после конфликта в Донбассе. Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью "Левому берегу", строительство новых предприятий в странах Восточной Европы сейчас непосредственно рассчитано на трудовую миграцию из Украины. 

    "Официальные цифры по работающим украинцам за рубежом мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату 800-1000 евро, или 25-30 тыс. грн. Но имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тыс. грн., это даст возможность удерживать людей в Украине", – сказал вице-премьер. 

    Но пока все эти проблемы не будут решены, Украина продолжит оставаться экспортером трудовых ресурсов, а отток рабочих рук и мозгов будет продолжаться. По мнению экономистов, Украина уже в ближайшее время начнет ощущать последствия массового оттока трудоспособного населения. Кроме того, в последнее время усилился выезд за рубеж образованных и талантливых молодых людей, от которых во многом зависит будущий успех нашей страны. В такой демографической и миграционной ситуации Украине будет крайне тяжело в перспективе выйти на устойчивый экономический рост. 

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