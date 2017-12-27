Рынок труда Украины. Работодатели готовы платить, но... некому

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Государственная служба занятости Украины подвела итоги за третий квартал 2017 года. Результаты оказались весьма обнадеживающими: уровень безработицы снизился с 10,1 (в начале года) до 8,9%. В целом, согласно результатам исследования, количество занятого населения в третьем квартале составляло 16,4 млн человек. Официальных безработных — 1 миллион 600 тысяч. Отметим, что среди мужчин уровень безработицы выше (11%), чем среди женщин (6,6%). А в городах нетрудоустроенных больше (1,128 млн), чем в селах (483,5 тыс.).

Без прорывов и особой динамики

Интересно, что, по данным исследования “Барометр рынка труда Украины 2017", проведенного международным кадровым порталом HeadHunter, в 2017 году рынок труда испытывал подъемы и спады, но в целом оказался не более сложным, чем в предыдущие годы. В течение года наблюдался рост количества рабочих предложений практически во всех профессиональных сферах. С начала года количество вакансий увеличилось на 28%. Примерно на четверть выросло и количество резюме.

Региональные тенденции рынка труда в стране остаются стабильными: больше всего предложений работы было в столице. Здесь активно искали IТ-специалистов, маркетологов и специалистов по продажам. В регионах также в большей степени были востребованы работники сферы "Продажи" и "IТ, телеком", но, кроме этого, предлагались вакансии для специалистов сфер "Производство" и "Рабочий персонал".

В течение года работодатели чаще искали сотрудников, чтобы заменить ушедших из компании, и укомплектовать штат. В то же время в 23% компаний набирали специалистов различных направлений в связи с расширением бизнеса. 17% работодателей открывали вакансии только по стратегическим направлениям развития. И такое же количество работодателей открыли всего одну-две вакансии. В 8% компаний сотрудников в течение 2017 не набирали, из них в 5% — из-за того, что не было такой возможности; 3% — из-за отсутствия необходимости. Еще 3% работодателей сообщили о сокращении штата в их компаниях.

Конкуренция

Как показали результаты исследования портала HeadHunter, в течение 2017 года в среднем на одно вакантное место претендовали 3 сотрудника. В регионах наибольшая конкуренция была в Киеве, Херсонской, Сумской и Запорожской областях — здесь на одну вакансию претендовало 3-4 человека, тогда как наименьшая наблюдалась в западном регионе (Львовская, Волынская, Тернопольская, Закарпатская, Черновицкая области). Здесь конкуренция держалась на уровне 1,2-1,5 претендента на место.

В ТОП-5 профессиональных сфер с наибольшей конкуренцией вошли высший менеджмент, добыча сырья, юристы, начало карьеры, искусство и медиа. Самая низкая конкуренция в уходящем году наблюдалась в таких отраслях, как автомобильный бизнес, консультирование, инсталяция и сервис, рабочий персонал и страхование.

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“Ситуация кардинально не отличается от прошлых лет — украинскому рынку труда традиционно не хватает представителей рабочих профессий — так называемых "синих воротничков". И это очень часто ощущается в сезон, об этом очень активно говорят работодатели", — пояснила руководитель экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала HeadHunter Украина Екатерина Криворученко.

Зарплата

Этот год начался с увеличения минимальной заработной платы в стране, и, как показывают результаты исследования, зарплаты в Украине пересматривались, но абсолютно по-разному. 36% респондентов отметили, что в их компаниях повысили зарплату всем сотрудникам без исключения, 33% сказали, что повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план, 26% отметили, что в компаниях, где они работают, зарплата не изменилась. О сокращении зарплаты сообщили только 5% из всего числа опрошенных украинцев.

"В 2017 работодатели начали в большей степени делать акцент на эффективности работы, повышая зарплату тем, кто выполняет план. Доля таких по сравнению с 2016 годом, выросла на 15%", — пояснила Криворучко.

Несмотря на то, что "минималка" была увеличена вдвое, только у 16% опрошенных украинцев зарплата в 2017 году выросла на более чем 30%.

“В среднем, зарплаты увеличивали на 10-15%. Хотя, когда мы проводили опрос в начале года, респонденты говорили, что несмотря на пересмотр зарплат в сторону увеличения, вместе с тем, это не особо влияло на доходы, потому что менялась стоимость и продуктов, и коммунальных услуг", — сказала Криворученко.

Кроме того, в 2017 году работодатели активно работали над нематериальной мотивацией своих сотрудников.

"Для работников важно двигаться не только вверх по карьерной лестнице, но и очень важно развиваться как профессионалу, так сказать, в горизонтальном направлении. Если говорить об атмосфере в коллективе, то, собственно, треть жизни мы проводим на работе, поэтому атмосфера, и сами работодатели это признают, влияет на то, каким образом будет реализован бизнес-процесс. И чем комфортнее человеку на работе, тем, безусловно, лучший результат он будет показывать. Поэтому очень активно задумываются как раз над такими инструментами нематериальной мотивации персонала", — отметила Криворученко.

Для почти половины украинцев (48%) нарушения трудовых прав, к сожалению, не редкость. Чаще всего (22%) нарушаются право на отдых (обеденные перерывы, отпуск и выходные),18% опрошенных не могут рассчитывать на своевременную оплату труда, 10% — жалуются на оплату больничных листов.

Перспективы на 2018 год и главная угроза

Украинские работодатели не берутся давать серьезных прогнозов, будет ли расширяться их бизнес или будет оставаться стабильным. Но половина работодателей, которые принимали участие в опросе, все-таки надеются и прогнозируют развитие, а 20% респондентов говорят о том, что они надеются на стабильную работу своей компании.

Почти половина работодателей говорят, что пересмотр зарплат в их компаниях будет зависеть от экономической ситуации на рынке. При этом 24% опрошенных намерены повысить зарплаты большинству своих работников, а 20% — только тем сотрудникам, кто выполняет и перевыполняет план.

Трудовая миграция за пределы страны в последние годы стала одним из самых больших вызовов для Украины. Устав от отсутствия реформ и ожидания лучших экономических условий в Украине, миллионы украинцев пытаются улучшить свое финансовое состояние и реализовать карьерные ожидания в других странах.

"На начало 2017 года каждый 5-6 респондент был готов к трудовой миграции за границу. И мы видим, что и работодатели из-за границы усиливают свои позиции — они предлагают работу и заинтересованы в наших специалистах. Безусловно, это влияет на украинский рынок труда, и очень активно начало влияет непосредственно в этом году, в связи с теми изменениями, которые происходили в стране. Очень проблематичной была ситуация летом в агросекторе и в туристической сфере. Сезонность в агросекторе совпадает с Европой, и наши специалисты ехали туда, поскольку уровень заработных плат там выше, хотя украинские работодатели уже пытаются поднимать зарплаты, чтобы мотивировать своих сотрудников оставаться в стране. Но проблемы пока остаются, но очень часто трудовая миграция имеет сезонный характер, и украинцы возвращаются и могут работать в стране. Есть тенденция, что украинскому работодателю приходится прикладывать значительно больше усилий, чтобы найти своего специалиста", — отметила Криворученко.

Главная причина, подталкивающая к выезду за рубеж – желание получить более интересную и высокооплачиваемую работу, чем у себя на родине.

Точных данных, сколько украинцев сейчас работает за границей, нет, п однако по оценкам Госслужбы занятости, сейчас за рубежом работает более 5,5 млн граждан Украины.

Некоторые европейские страны активно поощряют приток трудовых мигрантов, в том числе и из Украины. Ярким примером может быть Польша, испытывающая серьезные проблемы с внутренними трудовыми ресурсами. Уровень заработной платы в Польше в 5 раз выше, чем в Украине, плюс лояльный климат для трудоустройства иностранцев сделали эту страну наиболее привлекательной для работников из Украины. Число трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2013 года выросло в 6,5 раза. По данным соцопроса социологической группы "Рейтинг", более 36% всех опрошенных выезжали на работу в Польшу, 25% – в Россию, по 5% работали в Чехии и Германии, 3% – в Италии, остальные – в других странах преимущественно Западной Европы.

В результате массовый отток украинцев на работу в соседние страны способствует росту экономики и благосостояния этих стран, но, при этом, ухудшается экономическая, демографическая и социальная ситуация в Украине.

Как удержать разбегающиеся кадры

В украинском правительстве наконец признали трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства после конфликта в Донбассе. Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью "Левому берегу", строительство новых предприятий в странах Восточной Европы сейчас непосредственно рассчитано на трудовую миграцию из Украины.

"Официальные цифры по работающим украинцам за рубежом мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату 800-1000 евро, или 25-30 тыс. грн. Но имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тыс. грн., это даст возможность удерживать людей в Украине", – сказал вице-премьер.

Но пока все эти проблемы не будут решены, Украина продолжит оставаться экспортером трудовых ресурсов, а отток рабочих рук и мозгов будет продолжаться. По мнению экономистов, Украина уже в ближайшее время начнет ощущать последствия массового оттока трудоспособного населения. Кроме того, в последнее время усилился выезд за рубеж образованных и талантливых молодых людей, от которых во многом зависит будущий успех нашей страны. В такой демографической и миграционной ситуации Украине будет крайне тяжело в перспективе выйти на устойчивый экономический рост.