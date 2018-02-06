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    В мире

    Почти все денежные переводы из Польши совершают украинские заробитчане

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (730)

    (обновлено: )22321
    Украинские временные рабочие осуществляют 91% денежных переводов из Польши зарубеж. Только за третий квартал украинцы отправили на родину 770 миллионов евро.
    Польские злотые
    Zik.ua

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В третьем квартале 2017 года украинцы, работающие в Польше, перевели на родину 3,2 млрд злотых (около 770 млн евро), сообщил Национальный банк Польши.

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    По информации польских банкиров, в третьем квартале прошлого года иностранцы перевели за границу в целом 3,5 млрд злотых (842 млн евро). Это на 1,7 млрд злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Абсолютное большинство переводов — 91% — совершили украинцы.

    "В географической структуре преобладают переводы в Украину. Они составили 3,2 млрд злотых (около 770 млн евро), это 91,0% от общего объема средств", — говорится в сообщении банка.

    Ранее Национальный банк Украины сообщил, что почти два миллиарда долларов поступили украинцам из-за границы в виде денежных переводов в январе-сентябре 2017 года.

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