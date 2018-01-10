На износ! Украинка оставила руку на заработках в Польше

РИА Новости Украина

Рука Алены Романенко пробыла в горячей гладильные около часа, так как владелец прачечной в Польше не хотел, чтобы спасатели разрезали машину, пишет издание Волинь24.

Видео-обращение опубликовал муж Алены Андрей на своем Ютуб-канале.

Жительница Луцка Алена Романенко поехала в Польшу на заработки и потеряла руку в результате несчастного случая на работе.

"Приехала в Польшу, чтобы заработать какую-то копейку, чтобы было на что жить", — говорит женщина.

Она рассказала, что работу искали две недели, но в конце концов нашли прачечную в Любони, недалеко от Познани.

"Та машина, на которой я работала, очень часто ломалась. То она вообще целый день не работала, только вечером. Так часто машина ломалась, что нас перебрасывали с одной машины на другую", — отмечает Алена.

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"15 декабря я приступила к работе в 10 утра. Моя работа заключается в том, чтобы прицеплять простыни, что-то такое. Чтобы что-то забирать, так я не должна была этого делать. Инструктаж мне никто не проводил по той машине. Показывали те, кто долго работал, — вот там так и так. Но впоследствии одна женщина начала говорить, что надо вынимать, если там будет какая-то "бомба" или узел на простыне... ", рассказывает пострадавшая.

Романенко говорит, что в тот день (15 декабря — Ред.) она увидела узел на простыне и побежала его вынимать.

"Так вынимала, что простыня туда, и так она мне втащила руку. Но втащило руку не быстро, а медленно. И я кричала очень громко. Подбежала через некоторое время девочка, с которой я работала, (у меня уже руки не было по столько (показывает)).

Приехала скорая (через 10-15 минут), начали мне сразу колоть обезболивающие, но они не помогали. Боль была просто ужасная.

И когда спасатели хотели резать машину, владелец прачечной сказал, что этого категорически нельзя делать. А спасатели сказали, как можно этого человека (Алену, — Ред.) спасти?"- добавляет она.

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Почти час они ждали, пока придут мастера, чтобы раскрутить машину.

"Моя рука была час там. Ко мне подбежали полька и двое украинок, держали меня. На работе была бригадирша, она вообще не подходила. Вообще", — говорит Романенко.

"Привезли меня в больницу, подготовили к операции… Прошла операция одна, вторая. Должна быть еще одна. Хочу поблагодарить всех здесь, в больнице — все помогают, спрашивают, что-то надо, и врачи хорошие, хирурги. Приходят, и есть приносят, и материально помогают", — отмечает Алена.

На вопрос, делали ли из прачечной какие-то движения, чтобы помочь женщине, она ответила отрицательно.

"Они предлагали, что якобы помогут. Но это только слова были, такое передавали мне", — заключает Алена Романенко.