Экс-министр обороны Украины пригрозил Польше бунтом заробитчан

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колы", если начнут сводить исторические счеты, заявил бывший министр обороны генерал армии Александр Кузьмук.

По его словам, "историю нужно знать, но сводить счеты нельзя". Варшава регулярно напоминает Киеву о событиях Волынской резни и деятельности лидеров Украинской повстанческой армии Степана Бандеры и Романа Шухевича. Однако украинцам тоже есть, что вспомнить, подчеркнул Кузьмук.

"Если вспоминать историю, 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, "а может, с ними что-то будет". Да это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных", — заявил экс-министр обороны в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.