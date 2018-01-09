Рабочие руки делают ноги. Злоключения украинцев в Польше

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

"Гетто под Варшавой"

На днях украинские заробитчане оказались в центре нового громкого скандала в Польше.

Как сообщило польское издание Gazeta Stołeczna, международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага.

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О необычной сегрегации на заводе, расположенном в поселке Верухове, журналистам рассказал один из клиентов, который заметил, что работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают, однако украинцы являются исключением – независимо от участка, на котором они работают, они обязаны носить одежду сине-желтого цвета.

"Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают одевать красно-белую униформу, когда они работают на фабрике за рубежом", — рассказал один из клиентов на условиях анонимности.

В то же время руководитель завода, Михал Вроблевский, все отрицает. Он пояснил, что таким образом якобы лишь "помечает" сотрудников, которые не разговаривают на польском.

"У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики – зеленые, бригадиры – красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски", — сказал он.

Между тем, эксперты в вопросах противодействия дискриминации уверены, что действия работодателя незаконны. "Это – унизительная практика сегрегации", — цитирует издание представительницу ассоциации "Никогда снова" Анну Татар. В ассоциации отмечают, что такое обозначение украинцев лишь создает национальное разделение среди сотрудников.

Телеканал TVN сообщил, что в национальную инспекцию по вопросам труда уже направлена просьба вмешаться в ситуацию.

Страна грез

Казалось бы, Польша стала такой себе "площадкой грез" для украинских заробитчан, а последние — главным источником восполнения трудовых кадров для польской экономики.

Как писало польское издание Rzeczpospolita, в первом полугодии 2017 работодатели страны оформили почти 950 тысяч заявок на трудоустройство иностранцев. При этом более 90% запросов касались именно украинцев. Украинцев в основном берут на стройки, сбор урожая, в прислуги и сиделки.

"По состоянию на сегодня около 143 тыс. граждан Украины, имеющих действительные документы, дающие им право на пребывание в Польше на период более чем один год", — отмечали в госуправлении по вопросам иностранцев (UDSC) Польши.

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Выросло за последнее время и число украинцев, которые обучаются в польских ВУЗах. Как пишет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко у себя в Facebook, если гражданин Украины имеет "карту поляка" он имеет право бесплатно учиться в польском ВУЗе и еще раз преференции.

"Около 10% украинцев обучающихся в польских ВУЗах имеют "карту поляка". В 2015/2016 годах в Польше учились в аспирантуре 380 жителей Украины. Это новое направление бизнеса польских ВУЗов. Хотя украинцы стараются поступить в аспирантуру в Германию, там круче. Но Польша старается и тут заработать"? — пишет Охрименко.

Миллиард долларов домой

К слову, денег от заробитчан в Украину приходит больше, чем иностранных инвестиций в нашу страну. В прошлом году иностранцы вложили около $4,5 млрд, а, например, в Беларусь — вдвое больше, писала "Страна".

На польских хлебах украинцы зарабатывают в среднем в три-четыре раза больше, чем на родине. Соответственно, объемы денежных переводов из Польши в Украину растут. По данным Нацбанка за 2015 год, из более чем 5 миллиардов долларов, присланных заробитчанами своим семьям из-за рубежа, из Польши пришло свыше 1 млрд долларов. И это только официально — через знакомых и водителей международных автобусов передают еще почти столько же.

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К слову, денег от заробитчан в Украину приходит больше, чем иностранных инвестиций в нашу страну. В 2016 году иностранцы вложили около $4,5 млрд, а, например, в Беларусь — вдвое больше, писала "Страна".

В течение 2016 года украинцы, работающие в Польше, перечислили в Украину 8 млрд злотых (2,22 млрд долларов США), что составляет почти 3% ВВП Украины!

В Польше находится 1,2 миллиона украинских заробитчан. То есть получается, что каждый из них в среднем перечислил на родину за год почти 6,7 тысяч злотых (почти 2 тысячи долларов США), заявлял замминистра иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульских дел и восточной политики Бартош Чихоцки.

Только за последний год в 38-миллионную Польшу отправились более миллиона наших сограждан — количество, сравнимое с волной сирийских беженцев в Германию. Кстати, для польской власти это удобный аргумент перед руководством ЕС не принимать сирийских нелегалов, мол, к нам едут украинцы.

Парадоксальная ситуация

Но не все так радужно, как кажется. Сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, полякам нужны украинские работники, а с другой, в Польше ужесточают миграционную политику.

При этом с ростом миграционной волны "кидать" заробитчан стали все чаще — и при поиске работы, и при выплате зарплаты.

По разным оценкам, от 40 до 60% заробитчан столкнулись с аферистами-посредниками при подготовке поездки в Польшу.

Нередко посредники берут деньги за услуги и ничем не помогают.

В 2016 году, по информации посольства Украины в Польше, польская полиция возбудила 96 уголовных дел по торговле людьми, в которых пострадали украинцы. В первом полугодии 2017 года расследовали 24 таких дела.

В связи с этим украинцам, которые собираются на заработки в Польшу, эксперты и юристы советуют:

— тщательно проверять документы фирмы-посредника. При этом требовать и заверенную письменную информацию о характере будущей работы, общих условия труда и проживания в стране трудоустройства.

Мошенники могут требовать предварительно оплатить якобы их услуги или оформление рабочей визы. Официальные посредники берут деньги только после подписания трудового договора между работодателем и клиентом.

— внимательно читать контракт с посредником. В нем должен быть номер, дата, место заключения договора, наименование посредника, номер и дата выдачи лицензии на посредничество в трудоустройстве на работу за границей, местонахождение посредника, сведения о клиенте.

— ни при каких условиях не отдавать свои личные документы и паспорт посреднику или работодателю!

Если же таки попали в беду, эксперты советуют обратиться в территориальную инспекцию труда по месту выполнения работы с жалобой.

В случае отсутствия трудового договора добиться правды можно только через суд. Но только при условии, если есть документы, которые подтверждают факт выполнения работ, а также если человек легально работает в Польше.

По материалам из открытых источников интернет