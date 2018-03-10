По словам заместителя городского головы Ивана Федорова, мэр города объезжает сейчас заводы и сталкивается с тем, что у многих предпринимателей города, промышленников есть дефицит людей на рабочие специальности.
Как сообщили правоохранители, инцидент произошел во время распития алкогольных напитков. Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них упал и ударился головой. Позже он умер в больнице.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции Мелитопольского отдела полиции установили, что водитель автомобиля Mitsubishi Pajero на перекрестке при осуществлении маневра выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Optima под управлением жителя Мелитопольского района 1981 года рождения/
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам заместителя городского головы Ивана Федорова, мэр города объезжает сейчас заводы и сталкивается с тем, что у многих предпринимателей города, промышленников есть дефицит людей на рабочие специальности.
Советская символика стала причиной нескольких потасовок, которые произошли в Мелитополе еще на старте празднования Дня Победы. Полиция просила убрать их, а некоторые горожане - без объяснений выхватывали.
Как отмечается, автомобиль президента сопровождала одна полицейская машина с луганскими номерами и три микроавтобуса. На светофорах автомобили, следовавшие в кортеже, останавливались так же, как и все машины.
В пятницу в Мелитополе Запорожской области силами сотрудников городских коммунальных предприятий три скульптуры Ленина были сняты с постаментов и отправлены на склад. Подробнее о демонтаже одного из памятников смотрите в видео.
В пятницу в Мелитополе прошел митинг при участии "Батькивщины", "УДАРа", "Свободы" и "Правого сектора", на котором также присутствовали местные коммунисты и самооборона. Видео содержит нецензурную лексику.