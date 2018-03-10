наверх
10.03.201807:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Мелитополь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 71
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Водопроводные трубы
    В Мелитополе не могут найти коммунальщиков с зарплатой 11 тыс грн
    11:07 22.02.2018
    1488Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам заместителя городского головы Ивана Федорова, мэр города объезжает сейчас заводы и сталкивается с тем, что у многих предпринимателей города, промышленников есть дефицит людей на рабочие специальности.
    В Мелитополе бунтуют работники завода Гидромаш
    В Мелитополе работники завода бунтуют из-за долгов по зарплате 
    10:18 12.02.2018
    509
    Сотрудники предприятия "Гидромаш" утверждают, что перед каждым из них сформировалась задолженность до 20 тысяч гривен. В феврале им выплатили всего по 1 тысяче гривен.
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    ВСУ создают под Мелитополем новую воинскую часть
    10:52 08.02.2018
    731
    В новосозданную воинскую часть уже идет набор контрактников, которым обещают зарплату в 7-8 тысяч гривен. Для расквартирования военных строят четырехэтажную казарму.
    Грузовик сгорел на трассе под Мелитополем
    На трассе под Мелитополем сгорел грузовик, перевозивший мебель
    10:53 07.02.2018
    145
    Утром 7 февраля на трассе Одесса - Новоазовск неподалеку от Мелитополя загорелся грузовик MAN, который перевозил мебель. Огонь уничтожил кабину, колеса и частично грузовой отсек.
    СМИ сообщают о пожаре на стоянке в Мелитополе
    В Мелитополе на стоянке сгорели три автомобиля
    12:56 18.01.2018
    120Криминальные войны в Украине
    По информации СМИ, в результате возгорания, Suzuki выгорел полностью, у "Богдана" повреждены двери и стекло водителя, у Volkswagen частично поврежден кузов автомобиля и моторный отсек.
    В Мелитопольском районе Запорожской области мужчина взорвал свою бывшую жену гранатой
    Взорванная бывшим мужем женщина рассказала о его словах на прощание
    14:48 16.01.2018
    953
    Пострадавшая при взрыве гранаты жительница Мелитопольского района рассказала, что бывший муж перед покушением обещал ее любить.
    Служба безопасности Украины
    СБУ пресекла деятельность активистов Компартии в Мелитополе
    06:16 06.01.2018
    261
    Оперативники спецслужбы установили, что двое активистов городской организации Коммунистической партии распространяли на территории региона газету с антиукраинским содержанием.
    В Мелитополе Audi врезался в остановку транспорту
    В Мелитополе во время ночных гонок Audi снес остановку
    09:58 05.01.2018
    362
    Водители двух автомобилей Audi решили устроить ночные гонки по центральной улице Мелитополя. Один из них на высокой скорости снес остановку транспорта.
    Часы. Архивное фото
    В Запорожской области чиновникам сократили рабочие дни
    10:52 04.01.2018
    178
    Рабочий день в пятницу теперь заканчивается в 15.15. При этом с понедельника по четверг включительно рабочий день длится с 8.00 до 16.30. Изменения вступили в силу, чтобы "сэкономить энергоресурсы".
    Изъятые в центре Киева петарды и взрывпакет
    В Мелитополе ребенок пострадал при взрыве петарды
    11:27 02.01.2018
    127
    Пострадавший 11-летний мальчик получил тяжелые ожоги лица и кистей рук. После оказания первой медицинской помощи лечение ребенка продолжат в офтальмологическом отделении.
    Автомобиль врезался в жилой дом в Мелитополе
    В Мелитополе авто с вооруженными людьми врезалось в жилой дом
    08:48 01.01.2018
    868
    Прибывшие полицейские нашли в салоне разбитого авто отстреляные гильзы, удостоверение на ношение оружия,водительские права и техпаспорт.
    Житель Мелитополя оказался на верхушке главной елки города
    Житель Мелитополя взобрался на верхушку главной елки города
    10:23 29.12.2017
    217
    Как отмечается, молодой человек взобрался на главную елку города почти что до самой верхушки, где его и запечатлели. Парень не пострадал.
    Автомобиль Lexus попал в аварию в Мелитополе
    В Мелитополе Lexus перелетел клумбу на въезде в город
    12:10 28.12.2017
    194
    Два автомобиля на высокой скорости входили в круговой перекресток. Внедорожник смог вписаться в поворот, а Lexus - нет. Водитель авто получил повреждения.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Голова, туловище, плечи. В Мелитополе изрезали мужчину
    10:57 28.12.2017
    233
    Ночью в Мелитополе произошло жестокое нападение на мужчину. Как отмечается в полиции, он был доставлен в больницу с рубленными ранами головы, туловища и плеча.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В супермаркете Мелитополя убили мужчину
    15:14 26.12.2017
    275Криминальные войны в Украине
    Как сообщили правоохранители, инцидент произошел во время распития алкогольных напитков. Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них упал и ударился головой. Позже он умер в больнице.
    Диана Гладкова
    "Нет денег - нет тебя". В Мелитополе ученики терроризировали шестиклассницу
    11:17 12.12.2017
    649
    Больше недели назад родители пострадавшей Дианы Гладковой обратились в полицию, где приняли заявление, но следователь до сих пор даже не пообщался со школьницей.
    Авария в Мелитополе
    В Мелитополе на пешеходном переходе BMW сбил девушку 
    11:21 21.11.2017
    2470
    В Мелитополе Запорожской области произошло смертельное ДТП, в результате которого была сбита девушка, переходившая дорогу в положенном месте.
    Протест предпринимателей в Мелитополе 17 августа 2017
    "Не мешайте работать". В Мелитополе предприниматели вышли на протест
    11:59 17.08.2017
    684
    Проблема возникла в июле, когда накладные мелитопольских предпринимателей стали блокироваться автоматически. В связи с этим они были вынуждены останавливать сделки.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    В Мелитополе депутат без прав устроил ДТП и скрылся
    16:31 05.07.2017
    118
    Сотрудники дорожно-патрульной полиции Мелитопольского отдела полиции установили, что водитель автомобиля Mitsubishi Pajero на перекрестке при осуществлении маневра выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Optima под управлением жителя Мелитопольского района 1981 года рождения/
    Города Украины. Мелитополь
    Мелитопольский активист намерен засудить чиновников за ремонт памятников
    08:34 04.07.2017
    220
    В Мелитополе на ремонт памятников и сооружений было потрачено порядка 140 тыс. грн. Общественный активист считает, что коммунальщики потратили их незаконно.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Водопроводные трубы
    В Мелитополе не могут найти коммунальщиков с зарплатой 11 тыс грн
    11:07 22.02.2018
    1488
    По словам заместителя городского головы Ивана Федорова, мэр города объезжает сейчас заводы и сталкивается с тем, что у многих предпринимателей города, промышленников есть дефицит людей на рабочие специальности.
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    ВСУ создают под Мелитополем новую воинскую часть
    10:52 08.02.2018
    731
    В новосозданную воинскую часть уже идет набор контрактников, которым обещают зарплату в 7-8 тысяч гривен. Для расквартирования военных строят четырехэтажную казарму.
    В Мелитополе бунтуют работники завода Гидромаш
    В Мелитополе работники завода бунтуют из-за долгов по зарплате 
    10:18 12.02.2018
    509
    Сотрудники предприятия "Гидромаш" утверждают, что перед каждым из них сформировалась задолженность до 20 тысяч гривен. В феврале им выплатили всего по 1 тысяче гривен.
    Все теги

    Персоны