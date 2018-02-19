Польские заработки лишают Украину рабочих рук. Чехия тоже стремится

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Низкий уровень зарплат, длительный конфликт с Россией, девальвация и стойкая коррупция стали причинами для трудовой эмиграции украинцев. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на Bloomberg.

Украина помогла залатать дыры на рынках труда от Праги до Варшавы, которые появились из-за возможности свободного передвижения по Европе для граждан восточноевропейских стран, а также из-за привлекательных зарплат в богатых странах Западной Европы.

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"У иностранных компаний нет выхода. Сначала они искали работников с большим опытом и дипломами. Теперь они берут всех. И тратят месяц на обучение, если нужно", — говорят представители компаний, которые занимаются трудоустройством украинцев за рубежом.

Показатели по украинцам

Причины для украинских работников уехать очевидны. Дома они получают в среднем 7100 гривен в месяц, что равно 265 долларам. В это время, в Польше им предлагают 3500 злотых или 1046 долларов. Длительный конфликт с Россией, девальвация и стойкая коррупция тоже становятся причинами для эмиграции.

В Польше 1,5 миллиона зарегистрированных заробитчан из Украины, не исключено, что еще полмиллиона работают без регистрации. Чехия планирует в этом году удвоить квоты на украинских работников.

Ранее бывший министр обороны генерал армии Александр Кузьмук заявил, что работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колья", если начнут сводить исторические счеты.