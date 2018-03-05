США отказали в визе киевскому полицейскому из-за низкой зарплаты

Фото Facebook Евгения Зборовского

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Начальник батальона патрульной полиции Киева Евгений Зборовский сообщил, что посольство США отказало ему в визе из-за низких доходов.

"Посольство США заявляет, что у патрульных недостаточная заработная плата" или "как я впервые в жизни почувствовал себя человеком третьего сорта", — написал Зборовский на своей странице в Facebook.

Полицейский утверждает, что ранее путешествовал по ряду европейских стран и рассчитывал на получение американской визы для поездки в гости к знакомому, который проходит в США обучение. На подачу визы он потратил 4800 гривен, а также был готов оплатить перелет стоимостью в 14 тысяч гривен.

Несмотря на это сотрудник посольства США ответил Зборовскому: "Мы не можем позволить вам поездку в Соединенных Штатов, мы считаем, что у вас недостаточно средств для такой поездки. До свидания".

"Читаю бумажку "не продемонстрировал крепкие связи в стране постоянного проживания Вы не доказали, что имеете связи, которые заставят Вас вернуться в страну постоянного проживания после путешествия. То есть командир батальона новой реформированной патрульной полиции, которому доверили 350 подчиненных в Украине и с заштампованным европейскими визами паспортом имеет низкую заработную плату, а значит, есть высокий риск, что захочет остаться в Штатах нелегальным мигрантом и не вернется назад…….. мда", — расстроен полицейский.

"Друзья спрашивали буду еще раз подаваться.. а у меня в ближайшее время может измениться? Поднимут зарплату? Не предвидится нет, не буду", — резюмировал Зборовский.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал обязательным интервью на получение американской визы и распорядился ускорит ь создание биометрической системы по контролю над въезжающими в Соединенные Штаты.

Кроме того, Госдепартамент США распорядился проверять учетные записи в соцсетях у запрашивающих визу лиц, которые находились на территориях, контролируемых террористами, или которых можно заподозрить в связях с экстремистами.