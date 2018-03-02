наверх
02.03.201808:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Спиридонов: данные Госстата о средней зарплате – обман

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (921)

    (обновлено: )46371
    У "реформаторов" во власти зарплата достигает 200 тысяч гривен в месяц, а у простых людей – 4. И из этой "большой разницы" и складывается общая зарплата в стране, подчеркивает политэксперт Николай Спиридонов.
    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В Украине средняя номинальная заработная плата в 2,1 раза превышает размер "минималки" – в январе 2018 года она составила 7 711 грн. Такие данные сообщила пресс-служба Государственной службы статистики Украины (Госстата).

    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich
    Экономика от Порошенко: доить вас буду только я

    В то же время отмечается, что по сравнению с декабрем 2017 года размер средней номинальной зарплаты в Украине уменьшился на 12,1%. В Госстате объяснили, что в начале года такое уменьшение происходит всегда, и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и тому подобное.

    Читайте также: Что значит стокгольмская победа "Нафтогаза". Опрос экспертов

    При этом, за последние 12 месяцев (по отношению к январю 2017 года) номинальная заработная плата выросла на 28,4%. Индекс реальной зарплаты в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 86,6%, а относительно января 2017 – 112,3%.

    Политический эксперт Николай Спиридонов не согласен с заявляемыми Госстатом цифрами.

    "Иногда натыкаюсь на статистику, что средняя зарплата в Украине 8 тысяч гривен, а скоро будет 10 тысяч. Думаю, что реально это обман и манипуляция! Настоящая средняя зарплата в регионах – 4-5 тысяч гривен и работа есть далеко не у всех. Во всяком случае, к такому выводу прихожу, общаясь с людьми из глубинки", – пишет политолог на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Реальная численность населения Украины — супер секретная тайна

    По его мнению, 8 тысяч гривен – это как анекдотическая "средняя температура по палате". 

    "У "реформаторов" – по 200 тысяч, у простых людей – по 4. В среднем получается 8, по мнению Госкомстата…" – подытожил Спиридонов.

    facebook Николая Спиридонова
    Комментарий Николая Спиридонова

    Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что средняя заработная плата в Украине достигнет 10 000 гривен до октября. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Одессе
    Украина остановилась в снежных заносах
    Владимир Гройсман
    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Работники СМИ на пресс-конференции Петра Порошенко
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы