Спиридонов: данные Госстата о средней зарплате – обман

РИА Новости Украина

В Украине средняя номинальная заработная плата в 2,1 раза превышает размер "минималки" – в январе 2018 года она составила 7 711 грн. Такие данные сообщила пресс-служба Государственной службы статистики Украины (Госстата).

В то же время отмечается, что по сравнению с декабрем 2017 года размер средней номинальной зарплаты в Украине уменьшился на 12,1%. В Госстате объяснили, что в начале года такое уменьшение происходит всегда, и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и тому подобное.

Читайте также: Что значит стокгольмская победа "Нафтогаза". Опрос экспертов

При этом, за последние 12 месяцев (по отношению к январю 2017 года) номинальная заработная плата выросла на 28,4%. Индекс реальной зарплаты в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 86,6%, а относительно января 2017 – 112,3%.

Политический эксперт Николай Спиридонов не согласен с заявляемыми Госстатом цифрами.

"Иногда натыкаюсь на статистику, что средняя зарплата в Украине 8 тысяч гривен, а скоро будет 10 тысяч. Думаю, что реально это обман и манипуляция! Настоящая средняя зарплата в регионах – 4-5 тысяч гривен и работа есть далеко не у всех. Во всяком случае, к такому выводу прихожу, общаясь с людьми из глубинки", – пишет политолог на своей странице в Facebook.

Читайте также: Реальная численность населения Украины — супер секретная тайна

По его мнению, 8 тысяч гривен – это как анекдотическая "средняя температура по палате".

"У "реформаторов" – по 200 тысяч, у простых людей – по 4. В среднем получается 8, по мнению Госкомстата…" – подытожил Спиридонов.

facebook Николая Спиридонова Комментарий Николая Спиридонова

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что средняя заработная плата в Украине достигнет 10 000 гривен до октября.