Эстония: женщины всегда смелее требуют достойной зарплаты

РИА Новости Украина

За несколько последних лет разница в оплате труда мужчин и женщин в Эстонии сократилась почти на 5%. Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский объясняет это сразу несколькими причинами, пишет Sputnik Эстония.

Гендерная (по мужскому и женскому полу) разница в зарплатах в Эстонии по итогам 2016 года составляла 25,3%, что более чем на 1,5% меньше по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщил портал "Деловые ведомости" со ссылкой на только что опубликованное исследование Департамента статистики Евросоюза Eurostat.

Отмечается, что еще пару лет назад гендерная разница в зарплатах среди работников Эстонии доходила почти до 30%, но в последние пару лет эта разница неуклонно сокращалась.

Объясняя тенденции, министр здоровья и труда Евгений Осиновский заявил, что большую роль в этом сыграли как активная деятельность государства и общественных организаций по разъяснению негативных последствий разницы оплаты труда мужчин и женщин, так и рост самосознания у работодателей и самих работников. Он добавил, что женщины Эстонии стали смелее и умеют ценить свою квалификацию и требовать достойной оплаты за свою работу.

Стало больше женщин-руководителей

Однако больше всего на изменяющуюся статистику повлияло то, что в последние годы выросла доля женщин, работающих на руководящих должностях, а это, в свою очередь, оказало положительное влияние на итоговые показатели зарплаты женщин.

По данным Eurostat, в 2016 году наибольшее сокращение разницы в зарплатах мужчин и женщин произошло в сфере оптовой и розничной торговли. И здесь заметно выросла доля женщин на руководящих постах, а также доля женщин-специалистов высшего звена.

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Для еще большего сокращения разрыва в зарплатах мужчин и женщин министерство социальных дел Эстонии разрабатывает законопроект, благодаря которому обещана более эффективная система анализа причин разрыва в зарплатах.

Кроме того, Инспекции труда будет предоставлено право проводить надзор за гендерной разницей в зарплатах в общественном секторе.

Как сообщал Sputnik Эстония, показатели гендерного (полового) равноправия, опубликованные литовским Институтом полового равенства Европы, демонстрируют отставание всех стран Балтии от средних по Евросоюзу результатов.

Индексы равноправия представительниц прекрасного пола в органах власти, в частном бизнесе и общественных организациях Эстонии даже ниже, чем в соседних Латвии и Литве.

Средний по ЕС индекс составляет 66,2 пункта, а в Эстонии и Литве он менее 57 пунктов и лишь в Латвии почти достигает 58 пунктов. Правда, Эстония чуть лучше платит своим женщинам, чем другие страны Балтии, но все они далеки от среднего по ЕС индекса равноправия в части оплаты труда в 79,6 пункта.

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Авторы исследования, регулярно проводимого расположенным в Литве Институтом полового равенства Европы (EIGE), отмечают незначительность (за исключением Италии) прогресса в сфере преодоления мужского шовинизма не только в странах Балтии, но и в целом по Европе.