Степанюк: почему в Украине вырастут цены на все

Анна Лаба, РИА Новости Украина

По мнению экономического эксперта Всеволода Степанюка, инфляция за январь в Украине составила 1,5% в годовом измерении, и это, если сохранится данная тенденция, даст порядка 15-16% роста потребительских цен за год. По его словам, это в два раза превышает уровень инфляции, заложенный в государственный бюджет на этот год.

Степанюк напомнил, что в январе, по сравнению с январем прошлого года, хлеб подорожал на 20%, молоко — на 21%, мясо — на 29% и фрукты на — 39%.

"Фактически уже полностью съедены и повышение минимальной зарплаты, которое делало правительство, и те индексации пенсий, которое оно провело. Проценты потребительских цен говорят о том, люди после всех повышений стали жить беднее, чем год назад", — сказал Степанюк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, колоссальную роль в январском-февральском повышении цен сыграла политика Нацбанка, который "уронил" гривну в декабре прошлого года.

"Так как Украина не имеет полного цикла полного производства ни одного товара у себя внутри и в любом товаре "сидит" долларовая составляющая, естественно, что подорожание доллара в декабре сыграло прямую роль в подорожании товаров к новому году в январе. Как говорится, у нас цены назад не ходят — люди уже заложили в цену товара именно декабрьский курс", — пояснил Степанюк.

Сейчас, по словам эксперта, Нацбанк стал монетарными способами бороться с инфляцией, вот уже трижды подняв ставку рефинансирования.

"Под эту ставку в Украину заходят совершенно спекулятивные деньги, возможно и наших же собственных олигархов, которые фактически размещают эти деньги на депозитах в государственных ценных бумагах и получают доход, соответственно, 17,5% годовых. С учетом конвертации немножко меньше, но такие проценты нигде в мире на финансовых операциях получить невозможно. Эти прибыли получаются за счет украинских граждан и за счет бюджета страны", — пояснил Степанюк.

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Более того, сказал эксперт, высокая ставка прямо влияет на цену товара в Украине.

"Никто прибыли ниже 17,5% уже получать не может, потому что это не выгодно, поэтому эта ставка закладывается в цену продукции. То есть, привлекая спекулятивные деньги на сегодняшнем этапе, Национальный банк фактически стимулирует инфляцию летом-осенью, когда эти деньги будут выходить из страны или конвертироваться в доллары", — предупредил Степанюк.

Экономический эксперт обратил внимание, что, как правило, то зимой цены на мясо несколько снижались.

"А сейчас этого нет, и тенденция будет на подорожание, потому что летом предложение будет уменьшаться, и, соответственно, цена будет расти. Отдельно можно остановиться на требование Соглашения об ассоциации с ЕС, которое не приветствует закупку мяса и молока у населения. То есть, если правительство будет внедрять эту часть договора с ЕС, то у нас еще более подорожают продукты, поскольку отсекается большая часть предложения из частного сектора. Или, если это предложение сохранится, то частному сектору придется тратить серьезные ресурсы на удовлетворение требований, которые выдвигаются к их продукции", — прогнозирует Степанюк.

Кроме того, отмечает эксперт, говоря о причинах подорожания продуктов в Украине, нельзя сбрасывать со счетов и монополию на производство продуктов питания.

"Уже не раз говорилось и писалось, что та же курятина продается почему-то дороже, чем наши предприятия продают ее на экспорт. Причина очень простая — на экспорт оно продается без НДС. Но все равно диктат больших производителей исключать, потому что рынок у нас достаточно монопольный — и бройлера, и молока, и мяса — и чистой конкуренции нет. Опять же нельзя исключать и сговор торговых сетей. Раньше мы слышали, что Антимонопольный комитет с этим как-то борется, но последний год об этом ничего не слышно. Видимо, у нас все торговые сети уже ведут себя честно, и наценку ставят честно без сговора", — констатировал Степанюк.

Как считает эксперт, вопрос подготовки страны к выборам также будет играть значительную роль в вопросе ценообразования.

"Политическим силам нужны деньги, а также отдельным олигархам. При сужении рынка цена всегда растет, потому что бизнес все равно должен получать свою прибыль, независимо от количества покупателей".

Кроме того, по словам экономического эксперта, ожидаемое повышение цен на энергоносители потянет за собой рост тарифов на коммунальные услуги, что негативно скажется на ценообразовании на остальные товары, а, следовательно, на стоимости жизни.