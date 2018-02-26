Коммуналка подорожает, власть заработает, а людям что делать?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Прогнулись под МВФ

Поездка Петра Порошенко на экономический форум в Давос закончилась полной капитуляцией перед руководством МВФ. Президент согласился на создание антикоррупционного суда и на повышение цен на газ для населения. И если с антикоррупционным судом Порошенко явно затягивает (суд может держать его на крючке), то новые цены на газ его тревожат меньше.

Сайт президента Украины "Украинский завтрак" в Давосе

Скоро выборы, и власти понимают, что это сильно ударит по рейтингу президента, поэтому намерены повышать тарифы постепенно, чтобы население это не сразу ощутило, как лягушка не ощущает, как ее кипятят на медленном огне. Теперь чиновники находятся в раздумьях, под каким соусом это лучше преподать народу. Ведь повысив в 4-5 раз коммуналку, власти ничего не добились. Обещанной энергоэффективности не произошло. Теплосети как и раньше, теряют 30-40% энергии при доставке в квартиры, в многоквартирных домах утеплились лишь единицы, получателям субсидий невыгодно сокращать потребление газа и электричества. Нет и обещанной энергонезависимости. Газ мы как и ранее, получаем из России, правда он поступает не с востока, а с запада, за что населению приходится доплачивать 10-15% к платежкам. Не снизило это и коррупцию на поставках газа. Да и МВФ кредиты так и не дал.

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Разменная карта — народ

Чиновники вероятно надеются на авось. Мол, не бунтовали украинцы ранее, не будут возмущаться и сейчас. По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабмин примет решение о новой цене для населения до сентября.

"Однозначно формулу представят до осени, я думаю, даже раньше, потому что мы заинтересованы в том, чтобы взаимодействие с Международным валютным фондом не заходило в тупик", — сказал Розенко. По его словам, до этого новая формула должна быть согласована внутри правительства и с МВФ. Он отметил, что за последнее время видел 3 разных варианта расчета цены на газ, однако не видел последнего.

Ранее Кабмин разработал и внес на рассмотрение Международного валютного фонда новый вариант изменений методики определения цены газа для населения. Он предусматривает повышение тарифов на 2-3% ежеквартально. К октябрю 2019 года цена газа должна вырасти, по предварительным расчетам, примерно на 16%. Ну а следующему отопительному сезону должны вырасти не меньше, чем 8%. И это только оптимистический план повышения.

Пока не понятно, устроит ли это МВФ, ведь там настаивают на скорейшем выравнивании цен на газ для населения и для промышленности, а также на достижении так называемого импортного паритета, то есть, уравнивании внутренних цен на газ с мировыми.

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"Есть вариант, который прописан в меморандуме, и на котором настаивает МВФ. И технологию или алгоритм воплощения которого мы видели в финансовом плане "Нафтогаза". То есть — это рост на 60%. То есть выравнивание цены, то есть эта цифра может варьироваться, она может быть чуть меньше, она может быть чуть больше. Это выравнивание цены на газ для населения и теплокоммунэнерго с ценой для промышленности. Почему это называется единая рыночная цена? Речь идет как раз о том, что она будет единой именно с котировками и с тарифами для промышленных потребителей. Давайте посмотрим этой зимой, промышленность, максимальная цена, которую выставлял НАК "Нафтогаз", была 10,5 тысяч гривен за 1000 кубометров. То есть, речь идет приблизительно вот о таком росте, то есть где-то в среднем на 2,5-3 тысячи гривен", — заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы" энергетический эксперт Валентин Землянский.

По его словам, прописывать рост тарифов в меморандуме с МВФ было глупостью, которую допустило еще правительство Яценюка.

"Этого нельзя было делать ни при каких обстоятельствах. Потому что таким образом мы дали возможность МВФ влиять на внутреннюю политику страны, потому что установление тарифов на газ — это вообще-то прерогатива правительства и суверенное право — определять, по какой цене население будет покупать энергоносители. Поэтому я бы в идеальном варианте рассматривал пересмотр принципов тарифообразования, выбирал бы какую-то из схем, которая позволила… бы снижать тарифы для населения, а все экономические предпосылки для этого есть", сказал эксперт.

По его мнению, снижение тарифов позволило бы существенно увеличить доходы населения.

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"И это практически, как минимум, вдвое, если не больше, сократило бы количество семей, которые претендуют на получение субсидий. То есть у нас банальная проблема не в уровне тарифов, а у нас банальная проблема, что уровень этих тарифов не соответствует доходам", — отметил Землянский.

Даже такой относительно мягкий вариант повышения цен на газ означает большие проблемы в госфинанасах. Количество субсидиантов вырастет с 50% до 60%, а нагрузка на бюджет на выплату субсидий вырастет на 10 млрд грн — до 80 млрд грн. Учитывая, что цена на газ составляет 85%, то отопление следующей зимой подорожает на 5-6% и это в лучшем случае.

Заработают олигархи

Повышение цен на газ для населения выгодно, прежде всего, газодобывающим компаниям и поставщикам газа, в том числе зарубежным, ведь украинский рынок является одним из крупнейших в Европе. Теперь они смогут заработать деньги как на промышленности, так и на населении.

Однако больше всего заработают на населении чиновники НАК "Нафтогаз Украины", как в виде премий "за прибыльность", так и в виде тайных доходов от добычи. Не случайно одним из лоббистов повышения цен является глава "Нафтогаза" Андрей Колобов. Заработают на населении и другие газодобывающие олигархи, в том числе, и олигарх номер один — президент Порошенко. В последнее время он проявляет большой интерес к газодобыче — как через подконтрольных олигархов, так и напрямую.

По данным расследования СМИ, юрист из команды президента Петра Порошенко получил фактический контроль над перспективным газовым месторождением на Полтавщине.

Государственная служба геологии и недр продала специальное разрешение этой фирме без всякого аукциона всего за 3,8 миллиона гривен, что значительно ниже рыночной цены на это специальное разрешение. В случае проведения торгов по системе аукциона, реальная стоимость могла бы вырасти до 110 млн гривен.

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"Суммарная стоимость этих залежей, в случае успешной добычи, на сегодня составила бы более 12 млрд гривен, или 450 миллионов долларов США", — отмечается в расследовании программы "Схемы".

Таким образом, глава государства рассматривает народ не только как электорат, но и как дойную овцу, которая обеспечит ему миллионы долларов прибыли только на газовых месторождениях.