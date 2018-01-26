Скубченко: правда о графике "покращень" тарифов ЖКХ на 2018 год

РИА Новости Украина

Украинцев, вероятно, готовят к новому подорожанию коммуналки, говорят эксперты рынка. К такому выводу они пришли после того, как Кабмин отменил свое постановление о порядке расчета стоимости газоснабжения для бытовых потребителей.

Кроме того, 28 декабря 2017 года Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) приняла решение поднять оптовую рыночную цену на электроэнергию в Украине в 2018 году на 16,2%.

Блогер, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко рассказал о том, как нововведения повлияют на рост цен на свет и газ весной-летом 2018 года.

Он напомнил, что НКРЭКП уже объявила о повышении оптовой цены на электроэнергию в 1 квартале 2018 – на 9,5%, на 2-4 кварталы – еще на 6,1% с 1 апреля выше от цены 1 квартала. Учитывая, что электроэнергия составляет существенную стоимость составляющих (затрат) себестоимости услуг централизованной поставки питьевой воды и водотоведения, тариф на эти услуги будет увеличен соответственно.

До 1 апреля Кабмин обязан изменить методику определения цены газа для населения, а уже с 1 апреля планируется, что по этой методике цена на газ увеличится на 8,3%. Но, учитывая, что еще в октябре Кабмин отложил до 31 марта 2018 публикацию цены на газ, определенную по его же методике еще 22 марта 2017, нарушив обязательства перед МВФ, то цена на газ может увеличиться на все 18%, продолжает Скубченко.

"Учитывая, что стоимость энергоносителей непосредственно влияет на размер тарифа на тепловую энергию, то тарифы на услуги централизованного отопления и поставки горячей воды увеличатся соответственно", — пишет эксперт.

"10 июня вступает в действие новая редакция закона "О жилищно-коммунальных услугах", который возложит на потребителей дополнительные платежи. Во-первых, появится плата за абонентское обслуживание отдельной строкой от самого тарифа на оплату коммунальных услуг. Во-вторых, отдельной строкой вводятся взносы на установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учёта коммунальных услуг (отопление, горячая вода и централизованное водоснабжение). Кроме того, с 10 июня появится плата за новую коммунальную услугу – услугу обращения с бытовыми отходами", — сообщает Скубченко.

При этом он советует украинцам готовиться и к новому витку роста цен на потребительские товары и услуги.

"О том, что тарифы на коммунальные услуги являются составляющей в себестоимости всех товаров и услуг, произведенных в Украине, то цены на все потребительские товары и услуги автоматически увеличатся. А покупательная способность украинцев, соответственно, уменьшится, так как доходы увеличены не будут. И это только ПЛАНОВЫЕ. Не забудьте поблагодарить власть майдана за наше "прекрасное будущее", наступившее уже сегодня", — резюмирует Скубченко.