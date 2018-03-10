Никакая насильственная украинизация не сделает Киев городом "для всяких ницой", уверен глава жилищного союза Украины Александр Скубченко: не потому что Киев – это не Украина, а потому что "всякие ницой" - это не Украина.
Глава Жилищного союза Александр Скубченко рассказал о грядущем росте цен на свет и газ весной-летом. По его словам, повышение оптовой цены на свет повлечет рост тарифов на поставки питьевой воды и водоотведения, а рост цен на газ — отопления и горячей воды.
Принятый законопроект – неконституционен, уверен Александр Скубченко: документ наделяет президента некими полномочиями, при этом в Конституции сказано, что полномочия главы государства не устанавливаются законами.
Пока Михо Саакашвили созывал людей на вече, депутаты приступили к принятию во втором чтении государственного бюджета на 2018 год. Слуги народа заложили в главную смету страны "плюшки" для себя и своих партий, а простом народу оставили налоги.
Одобрив новый закон о коммуналке, депутаты сполна защитили интересы монополистов. Вот только кто теперь позаботится о потребителях, защищая их от произвола монополистов, задается вопросом Александр Скубченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Никакая насильственная украинизация не сделает Киев городом "для всяких ницой", уверен глава жилищного союза Украины Александр Скубченко: не потому что Киев – это не Украина, а потому что "всякие ницой" - это не Украина.