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    Александр Скубченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Флаг Украины и Монумент независимости
    Скубченко: флаги УПА в Киеве - нацистское издевательство
    07:45 01.03.2018
    1797Радикальный экстремизм охватил Украину
    Блоггер Александр Скубченко считает, что мэр Киева Виталий Кличко подпишет скандальное решение Киевсовета по использованию красно-черного флага ОУН-УПА в городе.
    Александр Скубченко
    Скубченко: всякие ницой - это не Украина
    07:49 27.02.2018
    2909
    Никакая насильственная украинизация не сделает Киев городом "для всяких ницой", уверен глава жилищного союза Украины Александр Скубченко: не потому что Киев – это не Украина, а потому что "всякие ницой" - это не Украина.
    Александр Скубченко
    Власть клеймит всех, кто не с Майданом - блогер
    19:16 16.02.2018
    972
    По мнению блогера Александра Скубченко, в обществе снижается уровень поддержки представителей власти, поэтому они стремятся заклеймить и затравить своих оппонентов.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Атошник начудил в Киеве. А что они творят в Донбассе?
    16:48 12.02.2018
    9659Криминальные войны в Украине
    Если бывшие бойцы АТО уже переходят все границы в Киеве, то даже сложно представить, что они ежедневно творят в Донбассе в отношении местного населения, пишет Александр Скубченко.
    Счета ЖКХ
    Скубченко: правда о графике "покращень" тарифов ЖКХ на 2018 год
    09:24 26.01.2018
    774Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Глава Жилищного союза Александр Скубченко рассказал о грядущем росте цен на свет и газ весной-летом. По его словам, повышение оптовой цены на свет повлечет рост тарифов на поставки питьевой воды и водоотведения, а рост цен на газ — отопления и горячей воды.
    Александр Скубченко
    Закон о Донбассе. Скубченко: Донбасс и Крым получили сигнал от Украины
    13:57 18.01.2018
    2363Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Принятый законопроект – неконституционен, уверен Александр Скубченко: документ наделяет президента некими полномочиями, при этом в Конституции сказано, что полномочия главы государства не устанавливаются законами.
    Гривны
    Кушать подано. Олигархи и депутаты по-честному раздербанили бюджет
    07:14 08.12.2017
    3625Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Пока Михо Саакашвили созывал людей на вече, депутаты приступили к принятию во втором чтении государственного бюджета на 2018 год. Слуги народа заложили в главную смету страны "плюшки" для себя и своих партий, а простом народу оставили налоги.
    Счета для оплаты коммунальных услуг
    Новый закон о коммуналке: у украинцев заберут то, что еще осталось
    10:56 11.11.2017
    8769Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Одобрив новый закон о коммуналке, депутаты сполна защитили интересы монополистов. Вот только кто теперь позаботится о потребителях, защищая их от произвола монополистов, задается вопросом Александр Скубченко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Атошник начудил в Киеве. А что они творят в Донбассе?
    16:48 12.02.2018
    9659
    Если бывшие бойцы АТО уже переходят все границы в Киеве, то даже сложно представить, что они ежедневно творят в Донбассе в отношении местного населения, пишет Александр Скубченко.
    Александр Скубченко
    Скубченко: всякие ницой - это не Украина
    07:49 27.02.2018
    2909
    Никакая насильственная украинизация не сделает Киев городом "для всяких ницой", уверен глава жилищного союза Украины Александр Скубченко: не потому что Киев – это не Украина, а потому что "всякие ницой" - это не Украина.
    Флаг Украины и Монумент независимости
    Скубченко: флаги УПА в Киеве - нацистское издевательство
    07:45 01.03.2018
    1797
    Блоггер Александр Скубченко считает, что мэр Киева Виталий Кличко подпишет скандальное решение Киевсовета по использованию красно-черного флага ОУН-УПА в городе.
    Александр Скубченко
    Власть клеймит всех, кто не с Майданом - блогер
    19:16 16.02.2018
    972
    По мнению блогера Александра Скубченко, в обществе снижается уровень поддержки представителей власти, поэтому они стремятся заклеймить и затравить своих оппонентов.
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