наверх
10.03.201815:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Йоста Люнгман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Представительство МВФ в Украине
    МВФ ожидает от Украины "масштабной земельной реформы"
    03:29 09.03.2018
    666Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что "время ввести в Украине рынок земли уже пришло".
    Представительство МВФ в Украине
    В МВФ напомнили Украине условия пересмотра программы финансирования
    06:19 08.03.2018
    676Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман подчеркнул, что Фонд видит желание украинских властей двигаться вперед, однако "до сих пор некоторые параметры не выполнены".
    Международный валютный фонд
    МВФ напомнил Киеву об условиях сотрудничества
    12:06 01.02.2018
    387Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Глава представительства МВФ в Украине напомнил, что Киеву необходимо принять закон об антикоррупционном суде и обеспечить его работу, привести цены на газ к рыночному уровню и в целом продолжать курс реформ.
    Международный валютный фонд
    МВФ выдвинул новые требования к Украине
    14:09 03.11.2017
    1281Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Представитель фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что для четвертого пересмотра текущей программы сотрудничества с МВФ Украине, в частности, нужно принять новый закон о приватизации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Представительство МВФ в Украине
    В МВФ напомнили Украине условия пересмотра программы финансирования
    06:19 08.03.2018
    676
    Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман подчеркнул, что Фонд видит желание украинских властей двигаться вперед, однако "до сих пор некоторые параметры не выполнены".
    Представительство МВФ в Украине
    МВФ ожидает от Украины "масштабной земельной реформы"
    03:29 09.03.2018
    666
    Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что "время ввести в Украине рынок земли уже пришло".
    Все теги