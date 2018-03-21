МВФ напомнил Киеву об условиях кредитования

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что приведение Украиной цен на газ для населения в соответствие с его рыночной стоимостью и создание Антикоррупционного суда остаются условиями дальнейшего пересмотра кредитной программы фонда.

В начале марта Люнгман заявлял, что МВФ закончит четвертый пересмотр программы кредитования Украины к маю, если Киев продемонстрирует прогресс в реформировании. До сих пор некоторые параметры не выполнены — принятие закона о независимом антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики, которая была бы направлена на достижение целей программы, уточнял он.

"Пересмотр цены на газ в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями наряду с полноценным созданием антикоррупционного суда остаются условиями завершения очередного пересмотра программы", — цитирует Люнгмана агентство "Укринформ" в среду.

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По его словам, Украина унаследовала неэффективный энергосектор, в котором газ для населения реализовался по ценам ниже рыночных. Повышение цен на газ для населения в 2016 году "был настоящим прорывом", однако с тех пор разница между ценами на газ для населения и его рыночной стоимостью снова увеличивается, отметил также Люнгман.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.